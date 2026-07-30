El tiempo
El falso récord de calor de Sevilla que la Aemet acaba de desmentir
Aemet aclara que una supuesta tabla antigua de temperaturas que circula en redes es falsa
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desmentido los datos difundidos en redes sociales sobre una supuesta tabla antigua de temperaturas extremas y, tras comprobar los registros, ha concluido que los valores que recoge “son falsos”.
La Aemet apunta en su cuenta de X que, en cualquier caso, aunque los datos fuesen reales, no negarían el cambio climático.
"Tras revisar los datos, todo, salvo los de una estación meteorológica, son falsos", explica la agencia.
Observatorios que no existían
Según la Aemet, algunos observatorios que se mencionan "ni siquiera existían en esa época". En cualquier caso, "si fueran verdaderos no negarían el cambio climático: antes también había olas de calor, pero ahora son más frecuentes e intensas", recalca la agencia.
Una supuesta tabla del Ministerio del Aire
La presunta tabla antigua, publicada supuestamente por el Servicio Meteorológico Nacional del Ministerio del Aire, recoge temperaturas máximas absolutas anuales registradas en los 25 principales observatorios de España en los años 1945, 1950 y 1951.
Según la tabla, en 1949, el observatorio de Sevilla registró 46,6 ºC, la temperatura máxima ese año. La Aemet recuerda que en los informes sobre el estado del clima se puede encontrar información sobre las tendencias de temperatura y precipitaciones en territorio español.
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