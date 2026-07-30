El primer Gobierno de PP-Vox aprueba los decretos de estructura de sus consejerías con 13 altos cargos más

El Consejo de Gobierno andaluz, integrado por PP-A y Vox, ha aprobado este jueves, 30 de julio, los decretos que fijan la estructura de sus 13 consejerías, una reorganización que eleva en 13 el número de altos cargos respecto al anterior Ejecutivo del PP-A. Las nuevas normas detallan el organigrama de cada departamento de la Junta de Andalucía, así como la distribución de los organismos, entidades y entes adscritos o vinculados a cada consejería.

Nueva estructura del Gobierno andaluz

Así lo ha señalado la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha informado de la aprobación de estos 13 decretos de estructura de consejerías "para tener activada toda la maquinaria de la Administración autonómica".

Carolina España ha remarcado que lo que pretende el primer Gobierno andaluz conformado por PP-A y Vox tras las elecciones del 17 de mayo es "poner en marcha toda la Administración autonómica para que cuanto antes funcione todo como un reloj", con el "objetivo prioritario" de "sacar adelante en tiempo y forma los Presupuestos de la Junta de Andalucía", según ha agregado.

Trece nuevos altos cargos

A preguntas de los periodistas sobre si se ha producido un aumento en el número de altos cargos respecto al Gobierno anterior, que también presidía Juanma Moreno, y que era del PP-A en solitario, la consejera portavoz ha indicado que se han creado "13 nuevos centros directivos entre direcciones y secretarías generales", lo que se traduce en "13 nuevos altos cargos".

Carolina España ha querido subrayar en ese punto que en relación al Gobierno anterior no se ha producido un incremento en el número de consejerías, e incluso la Junta tiene ahora una menos respecto a las 14 con las que comenzó en la legislatura anterior, y ha defendido que, en este contexto, "es razonable que haya más cargos intermedios".

Nuevas consejerías de Vivienda e Inteligencia Artificial

Tras destacar que en las otras comunidades autónomas que han tenido recientemente elecciones --Extremadura, Aragón y Castilla y León-- sí han aumentado su número de consejerías, a diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía, la consejera ha explicado que en el nuevo Gobierno se han creado consejerías nuevas --de Vivienda y de Inteligencia Artificial--, por lo que "hay que adaptar las direcciones generales y las secretarías a las nuevas consejerías, y ese es el motivo fundamental de los trece altos cargos" que se han introducido en el nuevo Gobierno, según ha expuesto.

El Consejo de Gobierno también ha aprobado el decreto por el que se establece la organización territorial de la Junta en las ocho provincias y se crean las respectivas delegaciones territoriales.

Diez delegaciones territoriales por provincia

Así, las delegaciones provinciales contarán con diez territoriales; en concreto, de Sanidad y Consumo; de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local; de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Universidad, Industria, Energía e Innovación; de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; de Educación; de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; de Servicios Sociales, Familias e Igualdad; de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, y de Fomento y Movilidad; de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, y de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado 60 nombramientos en doce consejerías, como el de Francisco Fernández Monge como secretario general de Fondos Europeos e Instrumentos Financieros.

Nombramientos en Agricultura

En la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural se ha nombrado a los secretarios generales de Agricultura, Ganadería y Fondos Agrarios, Manuel Gómez, y de Industrias Agroalimentarias, Desarrollo Rural y Animales de Compañía, José Carlos Álvarez.

También se han acordado los nombramientos de los directores generales de la Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Fernández; de Ayudas Directas y de Mercados, Manuel Alías; de Industrias Agroalimentarias, Carmen Cristina de Toro; de Pesca, Acuicultura y Economía Azul, Natacha Rivas; de Dominio Público Hidráulico, Susana Benavides; de Infraestructuras del Agua, Antonio Escamilla de Amo, y de Telematización y Régimen Económico, Financiero, Gonzalo Carrero. Además, Francisco Ramón Acosta Rosa ha sido nombrado como director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera.

Educación y formación del profesorado

En la Consejería de Educación, se han acordado los nombramientos del secretario general técnico Alfonso García Sánchez; y de las directoras generales de Planificación, Centros y Enseñanza Concertada, María Estela Villalba; de Inclusión, Convivencia y Participación, Almudena García, y de Innovación y Formación del Profesorado, Carmen Ávila Camacho.

Servicios Sociales e Igualdad

En la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, se han acordado los nombramientos de los secretarios generales de Servicios Sociales, Ana Vanessa García; y de Familias, Igualdad y Violencia de Género, Concepción Cardesa.

También, de los directores generales de Infancia y Adolescencia, Esteban Rondón; de Voluntariado y Diversidad, Francisco Manuel Obes, y de Personas con Discapacidad e Inclusión, Laura Iturrate. Además, Rosalía de los Ángeles Espinosa López ha sido nombrada como directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio

En la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, se han acordado los nombramientos del secretario general de Vivienda, José María López; y de los directores generales de Vivienda, David Rodríguez; de Rehabilitación y Arquitectura, Gustavo Salas; de Ordenación del Territorio, Francisco Javier Díaz; de Juventud, Carmen María Arcos; de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, José Manuel Correa, y del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Pedro Antonio Ramírez.

Universidad, Industria y Energía

En la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, se han aprobado los nombramientos del viceconsejero Cristóbal Sánchez, así como de los secretarios generales de Universidades y de Industria de la Ciencia, Antonio Miguel Posadas, y de Industria y Energía, María Almudena Gómez.

También, de los directores generales de Investigación y Transferencia, Loreto del Valle Cebada; de Estrategia, Innovación y Ecosistemas Industriales, María Nieves Valenzuela; de Centros y Espacios Productivos, José Javier Alonso; de Minería Sostenible y Ciencia de las Materias Primas, Jesús Portillo; del Comisionado para la Electrificación de Andalucía, Manuel Larrasa, y de la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Silvia Sánchez.

Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte

En la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, se ha nombrado a los secretarios generales de Sectores Creativos, Museos y Conjuntos Culturales, José Ángel Vélez; de Patrimonio Histórico e Infraestructuras Culturales, María del Mar Sánchez Estrella; y para el Deporte, Isabel Sánchez.

También, de los directores generales de Museos y Conjuntos Culturales Aurora Villalobos; de Promoción y Acción Cultural, María Pía Halcón Bejarano; de Patrimonio Histórico, Rafael Salas; de Deporte de Competición y Promoción Deportiva, María de la O Rus; y de Eventos e Instalaciones Deportivas, Gorka Lerchundi.

Medio Ambiente, Transporte y Carreteras

Por otro lado, se han acordado los nombramientos de la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, Carmen Jiménez, y de la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Litoral, María Isabel Mirones, así como de los directores generales de Infraestructuras del Transporte, Javier Cañada, y de Carreteras, Emilio Asensio.

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Desafío demográfico y transformación digital

La relación de nombramientos se completa con los de la secretaria general de Desafío Demográfico y Equilibrio Territorial, María Luisa Ceballos; la directora general de Planificación y Evaluación del Sector Público, María Dolores Gálvez, y el director general de Desarrollo y Estrategia Digital de la Agencia Digital de Andalucía, Manuel Perera.