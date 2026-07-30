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GASTRONOMÍA

El restaurante 'gourmet' de Cádiz que ha enamorado a Carlos Herrera con su producto de calidad y tradición: "Un enorme placer"

El periodista ha acudido a este establecimiento especializado en conservas de alta calidad, ibéricos, vino de Jerez y quesos artesanales

El restaurante 'gourmet' de Cádiz que ha enamorado a Carlos Herrera con su producto de calidad y cocina tradicional

El restaurante 'gourmet' de Cádiz que ha enamorado a Carlos Herrera con su producto de calidad y cocina tradicional / Instagram

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Carlos Herrera no solo se ha convertido en una de las figuras de referencia de la comunicación y el periodismo en todo el país, sino también en todo un prescriptor gastronómico gracias a sus recurrentes publicaciones sobre restaurantes y bares de toda la geografía críticas. Una pasión por la exquisitez culinaria que le ha hecho visitar el restaurante Síbaris Espacio Gourmet de El Puerto de Santa María.

Durante el primer fin de semana de julio, Herrera acudió a este establecimiento, que se inauguró hace apenas un año, para disfrutar de sus productos de calidad y tradición, que lograron conquistarlo.

La visita de Carlos Herrera a un restaurante 'gourmet' de Cádiz

Así lo han señalado desde este espacio creado por Pepe Muñoz y Adolfo López, sus propietarios, que han afirmado a través de las redes sociales del negocio: "Este fin de semana tuvimos el enorme placer de recibir la visita de Carlos Herrera, una eminencia en la comunicación de nuestro país".

Además, en esta publicación, que iba acompañada por una fotografía de uno de sus propietarios con un Herrera que sonreía satisfecho a las puertas del restaurante, continuaron diciendo: "Apasionado de lo bueno. Muchas gracias, don Carlos, lo esperamos de vuelta".

Conservas, atún, ibéricos y vinos de Jerez en Cádiz

Este restaurante, que se encuentra en una de las vías comerciales más tradicionales de El Puerto, la calle Valdés, se caracteriza por la selección de productos que ofrece, con conservas de alta calidad, una variada selección de atún e ibéricos de las sierras de Huelva y Cádiz.

Asimismo, entre la carta de este espacio gourmet destacan sus vinos de Denominación de Origen Jerez, así como otras denominaciones, además de sus quesos artesanales y las distintas degustaciones que se pueden probar en su sala acompañadas de los mejores caldos.

Un espacio gourmet en la calle Valdés de El Puerto de Santa María

Este espacio pensado para quienes disfrutan de la buena mesa y de los pequeños placeres de la vida destaca también por la estética de su local, en el que sus propietarios han mantenido la esencia del negocio anterior y le han incorporado un aire renovado más orientado al ocio.

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Un lugar que ha logrado conquistar a Herrera con calidad gastronómica y que se puede visitar en el número 34 de la calle Valdés de El Puerto de Santa María los domingos y lunes de 11.00 a 15.30 horas, y de martes a sábados de 11.00 a 15.30 horas y de 19.30 a 23.00 horas.

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