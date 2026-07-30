La AP-4 se prepara para la operación salida en agosto: dos carriles y un arcén para una de las carreteras con más tráfico de España

Un coche, otro coche, otro más, una moto, una furgoneta, un deportivo. Y así, hasta 17 kilómetros. Este era el atasco que registró la AP-4 en sentido Cádiz el 1 de agosto del año pasado a mediodía. Ahora, en una nueva operación salida, la autovía que une Sevilla y la provincia gaditana vuelve a figurar en una lista negra: la de las carreteras más transitadas de toda España en esta fecha, según la previsión oficial.

En total se esperan más 1,22 millones de desplazamientos en carreteras de Andalucía durante este fin de semana, según las estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT). De todos estos viajes, 301.000 serán en Sevilla y otros 155.000 en Cádiz, según datos oficiales consultados por este periódico. Las previsiones sitúan a estas dos provincias como la primera y la tercera a nivel autonómico con más tránsito de vehículos en este arranque de agosto, respectivamente.

Buena parte de ese tráfico entre estas dos zonas se concentrará en la AP-4, que está en la lista de vías más saturadas para este próximo fin de semana junto a la "A-357, A-44, A-45, A-49, A-66, A-92 o la N-4", entre otras. Y no solo de aquellos que veranean en las playas gaditanas: la operación paso del Estrecho "va a movilizar a 800.000 vehículos que atravesarán España para embarcar con destino al norte de África", tal como ha apuntado la DGT.

Un "arcén dinámico" el doble de largo

Frente a los recurrentes atascos en la AP-4, el año pasado se habilitó un arcén dinámico en sentido Cádiz que, a partir de este 1 de agosto, ampliará su recorrido a casi el doble, según informó este miércoles la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Esta infraestructura se implantó el verano anterior "como medida piloto sobre una distancia de 3,38 kilómetros para los fines de semana", una longitud que ahora se duplica hasta los 6,72 kilómetros en total.

Esta vía se ubica "en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan, en sentido a Cádiz", tal como detallaron desde esta institución. En concreto, este arcén se dispondrá a partir de ahora "desde el punto kilométrico 37+780 hasta el 44+500" de la AP-4, y se abrirá a los conductores "en determinados fines de semana, según las condiciones de circulación", tal como destacaron desde la Subdelegación.

"El uso de arcén como calzada tiene como beneficiarios los vehículos que se dirigen a la A-471 hacia Lebrija, Trebujena y Sanlúcar de Barrameda. Esta solución puntual aumenta la capacidad de la vía y mejora la seguridad y fluidez de los desplazamientos", explican desde esta institución. Ahora bien: solo se puede utilizar "cuando se indique en los paneles de información en la autopista", sin que puedan circular por ahí "camiones, turismos con remolque, los ciclos y los ciclomotores".

El proyecto del tercer carril de la AP-4

El Gobierno de España aprobó el pasado 20 de julio "de manera provisional el documento técnico y el estudio de impacto ambiental del proyecto del tercer carril de la autopista AP-4". Así, se plantea levantar un tramo de 34,4 kilómetros en ambos sentidos, "entre la conexión de la AP-4 con la autovía A-4 en Dos Hermanas y el entorno del enlace de Las Cabezas de San Juan con la carretera A-471".

El presupuesto estimado del conjunto de actuaciones planteadas "asciende a 246,8 millones de euros (IVA incluido)", tal como detallaron desde el Ministerio de Transporte. Una importante inversión con la que se pretende "mejorar la fluidez del tráfico, la accesibilidad y la seguridad vial". Este proyecto, en trámite de información pública, supondría convertir esta infraestructura en "la vía del sur de la provincia de Sevilla", según ha apuntado recientemente el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano.