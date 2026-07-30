La vicepresidencia de Gavira (Vox) tendrá once altos cargos y ochos delegados territoriales

La Vicepresidencia segunda de la Junta de Andalucía, dirigida por Manuel Gavira, también líder de Vox en Andalucía, arranca la XIII Legislatura con una amplia estructura administrativa formada por once altos cargos: un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales. Además, el departamento dispondrá de ocho delegaciones territoriales de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, consolidando un organigrama diseñado para coordinar estas áreas estratégicas del Gobierno andaluz.

Estructura de la Consejería

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves los decretos de estructura de las trece consejerías de la Junta de Andalucía para la XIII Legislatura. Así, en los respectivos decretos, que serán publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), quedan reflejadas las estructuras de cada una de las consejerías, así como la organización de los entes adscritos y vinculados a cada una de ellas.

Las cinco secretarías generales son de Turismo, de Justicia, de Desregulación y de Administración Local, mientras que las cinco direcciones generales son de Ordenación del Turismo y la Hostelería; de Promoción e Impulso del Turismo y la Restauración; de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos; de Atención Judicial y Víctimas, y de Simplificación y Eficacia Administrativa.

Entidades adscritas

Además, quedan adscritas funcionalmente a la consejería la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, sin perjuicio de la dirección funcional por la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en las funciones encomendadas en materia de deporte; la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y la Sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía.

En paralelo, también se adscriben el Consejo Andaluz de Turismo; la Comisión de Coordinación de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía; la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Justicia e Interior y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Fiscalía Superior de Andalucía y la Consejería; la Comisión Mixta de los Letrados de la Administración de Justicia; la Comisión Mixta entre la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Abogados, y la Comisión Mixta entre la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Procuradores.

Órganos consultivos

Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita; el Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas en Andalucía; el Consejo Asesor de Mediación de Andalucía; el Consejo de Ayuda a las Víctimas de Terrorismo en Andalucía; el Consejo de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía; el Observatorio de Justicia Juvenil de Andalucía; el Consejo Andaluz de Concertación Local; la Comisión de Publicaciones y Actividades Formativas y de Difusión, y la Comisión de Transparencia y la Comisión Estadística y Cartográfica también se adscriben a la Vicepresidencia segunda.

Asimismo, este jueves se han llevado a cabo tres nombramientos de esos altos cargos de la Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. El pasado 15 de julio ya fue nombrado como viceconsejero el catedrático de Historia Rafael Sánchez Saus, que fue rector de la Universidad CEU San Pablo.

Nuevos nombramientos

Los tres nombramientos de este jueves son Juan Antonio Aguado Peñas, como secretario general de Desregulación; Benito Gálvez Rabadán, como director general de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos, y Ana María de Silva Molina, como directora general de Atención Judicial y Víctimas.

Por otro lado, han sido nombrados cinco de los ocho delegados territoriales con los que contará la Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

Así, en Cádiz, la delegada territorial será María Jesús Herencia Montaño; en Córdoba, Alejandro Hernández Valdés; en Granada, José Manuel López Suárez; en Jaén, Mario Martos Garrido, y en Málaga, Belén Rubio Gómez.

Gavira recupera a Alejandro Hernández

El que fuera portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y diputado por Córdoba Alejandro Hernández será el delegado territorial en la provincia. Manuel Gavira ha recuperado para su consejería a su antecesor como portavoz.

Alejandro Hernández, nacido en Madrid (1964), estudió Derecho en la Universidad San Pablo CEU, donde se licenció en 1985. Además, es máster en Dirección de Empresas y Experto Universitario en Derecho Registral e Inmobiliario por la Universidad Complutense de Madrid. Su carrera profesional se centró durante más de dos décadas en la Abogacía, y tuvo su propio despacho. También he ejercido como agente de la propiedad inmobiliaria. En 2018 abandonó la abogacía para recoger el acta de diputado en el Parlamento de Andalucía, donde también fue portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Ha estado de diputado hasta la pasada legislatura.

Juan Antonio Aguado Peñas, nuevo secretario general de Desregulación, nacido en Sevilla (1983), es abogado licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid, siendo miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla desde mayo de 2006. Está especializado en Derecho Procesal, Civil, Mercantil, Concursal y Administrativo. Realizó el máster de la Escuela de Prácticas Jurídicas del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y ha recibido el Certificado de Aptitud Profesional del Consejo General de la Abogacía, además de tener el MBA Executive de la Escuela de Negocios Cámara de Comercio de Sevilla. Cuenta con experiencia como docente, impartiendo varios cursos en los ayuntamientos de la provincia de Sevilla.

Perfil de Benito Gálvez y Ana María de Silva

Por su parte, Benito Gálvez Rabadán, director general de Infraestructuras Judiciales y Recursos Humanos Nacido en Córdoba (1973), es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con la especialidad en Derecho de la Unión por la Universidad CEU San Pablo. Es Letrado de la Administración de Justicia por oposición, y cuenta con una experiencia profesional de más de dos décadas en el Cuerpo Jurídico Superior Nacional de Letrados, antiguos Secretarios Judiciales. Ha sido Tutor del Centro de Estudios Jurídicos para formar a nuevas promociones de ingreso. Y profesor de diversas disciplinas jurídicas en el Instituto Andaluz de la Administración Pública. Ha sido condecorado con la Cruz al mérito Policial con distintivo blanco.

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Ana María de Silva Molina, directora general Atención Judicial y Víctimas, nacida en Huelva (1969), es abogada en ejercicio desde 1995. En la actualidad, ha estado compatibilizando esta actividad como técnico jurídico en el Ayuntamiento de Huelva. Licenciada en Derecho por la Universidad de Huelva en 1995 y en Historia por la Facultad de Humanidades Universidad de Huelva en 2013. Cursos de postgrado Programa Oficial de Doctorado Problemas actuales de Derecho Público (1998-2000).