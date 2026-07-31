Barceló capta 4,5 millones de euros del Gobierno para transformar su emblemático hotel Punta Umbría Mar en un cinco estrellas

Hace un mes, Barceló Hotel Group anunciaba la ejecución de la primera fase de la reforma integral de su emblemático hotel Barceló Punta Umbría Mar (Huelva), un proyecto estratégico para la cadena orientado al reposicionamiento del activo dentro del segmento del lujo y que le permitirá pasar de cuatro a cinco estrellas.

Para llevar a cabo este proyecto, la compañía mallorquina ha acudido a los incentivos regionales que promueve el Gobierno de España, en su caso, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Así, ha captado una subvención de más de 4,5 millones de euros para una inversión de casi 24 millones de euros que permitirá crear, según información facilitada por el Ministerio de Hacienda, ocho puestos de trabajo.

La transformación culminará en invierno

Según ha anunciado Barceló, la transformación culminará el próximo invierno, momento en el que el establecimiento elevará su categoría actual de 4 estrellas a 5 estrellas, adoptando además el concepto Adults Recommended de cara a su reapertura definitiva en la temporada 2027.

La operación se enmarca en la estrategia de la cadena de aportar valor a su cartera actual mediante la actualización de activos (rebranding y upscaling), maximizando la rentabilidad por habitación disponible (RevPAR) a través de una oferta de mayor valor añadido.

Renovación de la fachada y de sus casi 300 habitaciones

El hotel, originalmente inaugurado en 2001, ha completado una primera fase que abarca la renovación de su fachada, recepción, zonas comunes, paisajismo interior y la totalidad de sus 296 habitaciones.

Desde el punto de vista operativo y de eficiencia de espacios, los puntos clave de esta fase han sido la optimización de zonas comunes con un rediseño del lobby para transformarlo en un espacio dinámico y de mayor rotación económica con la creación de un nuevo lobby bar.

Además, se ha modificado el restaurante buffet y se han introducido mejoras en su marca propia Arrozante (especializada en arroces de autor), que esta temporada ampliará su ventana de facturación al comenzar a ofrecer servicio de cenas.

23 proyectos beneficiados por los incentivos regionales en Andalucía

En el caso concreto de Andalucía, según las órdenes ministeriales que se publicaron el pasado 27 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se han aprobado 23 proyectos, de los que cuatro se analizaron en Comisión Delegada para Asuntos Económicos -uno de ellos es el caso del Barceló- y otros 19 vía Orden Ministerial (ya que la inversión subvencionable no supera los 15 millones de euros por empresa).

Estos 23 proyectos han recibido 41.080.044,3 euros de subvención y suponen una inversión total de 176.520.510 euros, ha señalado Hacienda. Asimismo, permitirán crear 585 nuevos empleos y mantener 12.629 puestos de trabajo.