Por qué Canarias sí tiene su propia bandera en emoji y Andalucía depende de Apple para poder tenerla
La clave para que la bandera andaluza sea un emoji reside en los sistemas operativos de Apple, que ya integran otras banderas regionales
Mientras la petición para que WhatsApp incorpore la bandera andaluza como emoji vuelve a ganar fuerza, la realidad es que Andalucía lo tiene mucho más difícil que Canarias. La integración no depende ni de Meta ni WhatsApp: es el propio estándar internacional el que regula los emoticonos del teclado.
Actualmente, Canarias dispone del emoji porque cuenta con el código excepcional IC, reconocido dentro del estándar internacional de códigos territoriales que utiliza Unicode para generar los emojis de banderas. Ese código existe debido a su consideración como territorio con un régimen aduanero diferenciado, lo que permitió que esta secuencia fuera incorporada oficialmente en el año 2015.
En cambio, Andalucía no dispone de su propio código equivalente a este. Aunque existe una secuencia técnica basada en el código ES-AN -el correspondiente a la comunidad autónoma en la norma ISO 3166-2-, Unicode la considera una secuencia no recomendada para el uso general, por lo que prácticamente ninguna plataforma la muestra como un emoji real.
El papel de Apple: un rol más importante que el de Whatsapp
De manera paradójica, la única posibilidad real de que la arbonaida llegue algún día al teclado de WhatsApp no reside en Meta, sino que pasa por la empresa Apple.
Los sistemas operativos de Apple ya renderizan algunas banderas regionales mediante secuencias especiales de Unicode, como ocurre con Inglaterra, Escocia, Gales o el propio archipiélago canario. Si Apple decidiera ofrecer soporte gráfico a la secuencia correspondiente a Andalucía, el emoticono podría visualizarse de forma automática en aplicaciones como WhatsApp cuando se utilicen dispositivos de la compañía, del mismo modo que sucede con otras banderas regionales. Sin ese movimiento, la secuencia seguiría mostrándose simplemente como un rectángulo negro o no aparecería correctamente.
WhatsApp no tiene la última palabra
A diferencia de los emojis personalizados o de las reacciones, las banderas no las diseña directamente la plataforma WhatsApp. La aplicación utiliza el catálogo de emojis que proporcionan los sistemas operativos y el estándar Unicode.
Por eso, aún en caso de que Meta quisiera incorporar la bandera de la comunidad andaluza como un emoji universal, no podría hacerlo de una forma independiente sin romper la compatibilidad con el resto de plataformas.
¿Por qué Canarias es la excepción?
La comunidad de Canarias es, en la práctica, la única comunidad autónoma española que dispone de un emoji oficial de su bandera, ya que cuenta con el código territorial IC, que está reconocido internacionalmente y es utilizado también en otros ámbitos administrativos y aduaneros. Esa singularidad hace que Unicode lo trate como una región válida para generar un emoji de bandera, algo que no sucede con Andalucía ni con el resto de comunidades autónomas peninsulares.
Así, mientras los usuarios pueden usar la bandera canaria hoy en el teclado de muchos móviles, la bandera que crearía Blas Infante seguirá sin llegar a WhatsApp como emoji oficial salvo que uno de los grandes fabricantes, especialmente Apple, que ya soporta otras banderas regionales, decida dar un paso que, por el momento, no figura en la hoja de ruta de Unicode ni de las principales plataformas.
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