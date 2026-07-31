Gavira (Vox) amenaza en su estreno como vicepresidente de la Junta de Andalucía: "Ni un euro a las ONG que colaboran con la invasión migratoria en Ceuta"

La crisis migratoria de Ceuta ha abierto un frente político en Andalucía cuando apenas ha echado a andar el nuevo Gobierno autonómico. El vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, ha reclamado este viernes la suspensión "de inmediato" de todas las ayudas autonómicas a las ONG que, a su juicio, "colaboren con la invasión migratoria" que vive la ciudad autónoma, al tiempo que ha ordenado revisar los convenios y procedimientos de subvenciones en vigor para impedir que fondos de la Administración andaluza lleguen a entidades que, según sostiene, favorezcan esas llegadas.

En un comunicado, Gavira asegura que la prioridad debe ser "la defensa de la seguridad nacional, de la soberanía y de la integridad territorial de España" y sostiene que "hay que proteger a los ciudadanos españoles que residen en Ceuta", a quienes define como "las auténticas víctimas de una situación extrema, inédita e intolerable".

El vicepresidente explica que ha dado instrucciones a su equipo para revisar "todos los acuerdos en vigor y procedimientos en curso" con el objetivo de que, "por motivos de seguridad nacional", "ni un solo euro de los ciudadanos andaluces beneficie a quien promueve la invasión migratoria".

Este mensaje, enviado por el equipo de Vox, contrasta con la medida nota enviada por el equipo de San Telmo por la mañana e la que no se hacía alusión alguna a la política de ayudas a las ONG que trabajan con personas migrantes. En un comunicado, el Gobierno andaluz lamentó "la tardanza en reaccionar del Gobierno de España" y le exigió que asuma su "obligación constitucional de defender las fronteras y la integridad territorial de España", así como de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

"No pueden ser considerados ni refugiados ni desamparados"

El también consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local considera que quienes han entrado en Ceuta "no pueden ser considerados ni como refugiados ni como desamparados inmigrantes", sino que forman parte de "una acción perfectamente coordinada" ante la que, afirma, el Gobierno de España "no ha dado una respuesta adecuada ni suficiente". En este sentido, reprocha al Ejecutivo central la falta de protección de la población de la ciudad autónoma.

"Las víctimas no son quienes nos invaden, que deben ser considerados como invasores, sino el pueblo español", en palabras del vicepresidente de la Junta. Y acusa al Gobierno de permitir que "Ceuta sea tomada literalmente por una invasión a través de fronteras desprotegidas".

En un comunicado enviado este viernes al mediodía, el Gobierno andaluz lamentó "la tardanza en reaccionar del Gobierno de España" y le exigió que asuma su "obligación constitucional de defender las fronteras y la integridad territorial de España", así como de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Pero no hizo alusión alguna a la política de ayudas a las ONG que atienden a personas migrantes.