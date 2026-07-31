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La Junta de Andalucía exige al Gobierno que restablezca "en el menor tiempo posible" la normalidad en Ceuta y Melilla

La Junta expresa su preocupación la situación en las ciudades autónomas y reprocha al Ejecutivo central su "tardanza en reaccionar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), y los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), y Melilla, Juan José Imbroda (d), juntan sus manos tras firmar hoy en el Palacio de San Telmo, en un acto institucional en 2019.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), y los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), y Melilla, Juan José Imbroda (d), juntan sus manos tras firmar hoy en el Palacio de San Telmo, en un acto institucional en 2019. / Julio Muñoz / EFE

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SEVILLA

La Junta de Andalucía ha expresado su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta ante la "grave situación" que atraviesa la ciudad autónoma y ha exigido al Gobierno de España que actúe para restablecer la normalidad tanto en Ceuta como en Melilla.

En un comunicado, el Ejecutivo andaluz asegura que, "según los datos oficiales", unos 50.000 migrantes han cruzado de manera irregular la frontera de Ceuta durante las últimas 24 horas. La Junta considera que el Gobierno ceutí se está viendo obligado a afrontar una situación "insostenible en el ámbito social y de la seguridad".

El Gobierno andaluz traslada además su "preocupación" por lo que ocurre en Melilla, donde sostiene que también se están produciendo "entradas masivas de inmigrantes sin control".

La Junta lamenta asimismo "la tardanza en reaccionar del Gobierno de España" y le exige que asuma su "obligación constitucional de defender las fronteras y la integridad territorial de España", así como de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

Noticias relacionadas y más

El comunicado reclama al Ejecutivo central que restablezca la normalidad en ambas ciudades autónomas "en el menor tiempo posible". La Junta advierte del riesgo de que la prolongación de la crisis pueda dar lugar a "sucesos que alteren la convivencia pacífica" en Ceuta y Melilla.

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