Las obras del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve arrancarán en septiembre en Huelva: 300 MW y 1.000 millones de inversión

Uno de los proyectos energéticos más esperados en Andalucía echará a andar en septiembre. Las primeras obras del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, liderado por Moeve, arrancarán el día 17 de dicho mes en Huelva con Onuba, la primera fase de esta gran inversión a la que se destinará 1.000 millones de euros.

"Tras la decisión final de inversión, Moeve tiene previsto celebrar el 17 de septiembre el acto de inicio de construcción de la primera fase (300 MW) del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el mayor proyecto de este tipo en Europa", ha señalado la compañía en una nota de prensa.

Hay que recordar que fue en marzo de este año cuando su consejo de administración aprobó la decisión final de inversión para empezar la construcción del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Onuba cuenta con la opción de ampliación en 105 MW adicionales, señalaba entonces la empresa.

45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable

La inversión de esta primera fase incluye la infraestructura asociada y el desarrollo de una planta fotovoltaica de autoconsumo. El proyecto, liderado por Moeve con una participación mayoritaria (51%), contará también con la participación de Masdar, un líder mundial en energía limpia, y Enalter (cuyo accionista mayoritario es Enagás Renovable, una compañía pionera en el desarrollo de gases renovables).

"Onuba tiene una capacidad de producción de aproximadamente 45.000 toneladas anuales de hidrógeno renovable, contribuyendo a reducir en unas 250.000 toneladas las emisiones de CO2 cada año. Este hidrógeno verde abastecerá tanto procesos industriales propios como a terceros", señala la compañía en su web.

De Huelva al Campo de Gibraltar

En su totalidad, el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde supone una inversión de más de 3.000 millones de euros y contará con dos centros de producción de hidrógeno verde en sus Energy Parks en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Campo de Gibraltar, Cádiz). Este último, que supondrá la segunda fase, lleva por nombre Carteia.

Las plantas tendrán una capacidad combinada de electrólisis de 2 GW y producirán hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde al año. Asimismo, su construcción permitirá a Moeve impulsar la producción de biocombustibles 2G y productos derivados como el amoniaco y metanol verdes, que contribuirán a la descarbonización de nuestros clientes industriales y del sector del transporte pesado.