La ola de calor termina oficialmente en Andalucía, pero este sábado siete provincias tendrán aviso naranja y máximas de 43 grados

La ola de calor termina oficialmente este viernes en Andalucía, un día antes de la previsión de Aemet del jueves, según la última actualización de la agencia meteorológica, pero las temperaturas extremas persistirán durante el sábado. Siete provincias estarán bajo aviso naranja por altas temperaturas, mientras Almería tendrá activado el nivel amarillo por tormentas.

Los avisos naranjas afectarán a Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla entre las 13:00 y las 21:00 horas. En el caso de Almería, el aviso amarillo por tormentas permanecerá vigente desde las 14:00 hasta las 20:00 horas.

Hasta 42 grados en las capitales andaluzas

Aunque Aemet considera probable que el sábado ya no se cumplan las condiciones generales necesarias para mantener el aviso especial por ola de calor, la agencia anticipa todavía temperaturas de entre 40 y 42 grados en la vertiente atlántica de Andalucía y la cuenca del Genil.

Alertas de Aemet este sábado. / Aemet

Entre las capitales, Córdoba registrará la máxima más elevada, con 42 grados, seguida de Sevilla, con 41. Granada y Jaén alcanzarán los 40 grados, mientras Huelva llegará a 39. En el litoral, las máximas serán más moderadas: Málaga tendrá 33 grados, Almería 32 y Cádiz 29.

Las temperaturas mínimas también serán elevadas en algunos puntos. Jaén no bajará de 27 grados durante la madrugada, mientras Sevilla, Granada, Huelva, Almería y Málaga tendrán mínimas de entre 24 y 27 grados.

El descenso comenzará el domingo

A partir del mediodía del domingo, el acercamiento de una vaguada desde el oeste, como comentamos este viernes, provocará un cambio generalizado de masa de aire y hará descender las temperaturas inicialmente en el cuadrante suroccidental.

El descenso será especialmente visible en Huelva, que pasará de 39 grados el sábado a 34 el domingo, y en Córdoba, Sevilla, Granada y Jaén, donde las máximas bajarán hasta valores de entre 37 y 38 grados. Cádiz se quedará en 27, mientras Almería mantendrá los 32 grados.

Noticias relacionadas

La excepción será Málaga, donde el domingo se espera un ascenso hasta los 38 grados, cinco más que el sábado. El lunes, el descenso se extenderá por buena parte de Andalucía: Huelva bajará a 29 grados, Sevilla y Jaén a 33, y Córdoba y Granada a 35. Málaga continuará con 36 grados y Almería se mantendrá en 32.