La desconocida playa de Huelva que se descubre tras una ruta a pie y no es Cuesta Maneli ni Torre del Loro

Al hablar de playas vírgenes en Huelva, es habitual pensar en los arenales del entorno de Doñana situados entre Mazagón y Matalascañas, como Cuesta Maneli o Torre del Loro. Son espacios caracterizados por la tranquilidad, la ausencia de masificación y su integración en un entorno natural protegido, al que también se accede a través de senderos. Sin embargo, la costa onubense esconde otro enclave que puede considerarse igualmente un auténtico paraíso.

Se trata de la playa de Nueva Umbría, ubicada en el Paraje Natural de las Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido, entre La Antilla y la propia flecha, dentro del término municipal de Lepe. Este arenal cuenta con unos 12 kilómetros de longitud, arena fina y pequeñas formaciones de dunas.

Para acceder a este maravilloso paraje se puede hacer de tres formas diferentes: en barco desde El Rompido; a través de la localidad de El Terrón, que es un pequeño núcleo urbano de Lepe; y también por la playa de La Antilla, que sería andando a través de la playa.

En este caso nos centramos en el acceso desde El Terrón. Partiendo desde el puerto de esta localidad nos dirigimos por carretera a La Antilla y a unos cien metros hay un desvío a la izquierda que da a una carretera no en muy buenas condiciones, por ahí debemos tirar. Aproximadamente a un kilómetro dejamos el coche en uno de los laterales de la carretera y ya empieza el sendero por el que vamos caminando y llegamos a la playa.

Regidores del Ayuntamiento de Lepe con el vehículo eléctrico que conecta el Terrón con la playa de Nueva Umbría. / El Correo

En verano tiene un servicio adicional esta magnífica zona para no coger el coche u otro vehículo. El Ayuntamiento de Lepe puso en marcha unos vehículos eléctricos con capacidad para 14 personas que te llevan hasta el inicio del sendero y después te llevan de vuelta por solo dos euros.

Lo maravillloso de este enclave natural es que a medida que se va avanzando por el sendero rodeado de vegetación, sin ruido, va apareciendo la playa de Nueva Umbría poco a poco, un lugar casi intacto, sin construcciones, sin aglomeraciones, solo mar, arena y horizonte.