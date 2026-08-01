Aemet anuncia un nuevo giro en Andalucía: del descenso del lunes a los 40 grados en estos municipios y días

El final del aviso especial por la ola de calor dará paso a partir de este domingo a un descenso progresivo de las temperaturas en Andalucía, que será más evidente durante el lunes. Sin embargo, la bajada será breve en buena parte del interior, donde los termómetros volverán a subir desde el miércoles y alcanzarán de nuevo los 40 grados, por ejemplo en Córdoba, al final de la semana.

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, ha explicado que durante el domingo y el lunes llegará una “masa de aire más fresca” que provocará una bajada generalizada de las temperaturas. Aunque seguirán siendo altas en numerosas zonas, se situarán más cerca de los valores habituales para estas fechas.

El domingo seguirá haciendo calor

El descenso comenzará a notarse este domingo, pero no será uniforme. Entre las capitales andaluzas, Córdoba y Málaga alcanzarán los 38 grados, mientras Sevilla, Granada y Jaén llegarán a 37. Huelva se quedará en 34, Almería en 32 y Cádiz registrará la máxima más baja, con 27 grados.

Las noches continuarán siendo cálidas, especialmente en el Mediterráneo y en el interior oriental. Jaén no bajará de 25 grados, Málaga tendrá una mínima de 24 y Granada, Almería y Sevilla se moverán entre 22 y 23 grados.

El mayor descenso llegará el lunes

La bajada será más evidente el lunes. Huelva descenderá hasta los 31 grados, Cádiz se quedará en 26, Jaén en 34 y Sevilla y Granada en 35. Córdoba alcanzará 36 grados, dos menos que el domingo.

La evolución será distinta en el litoral mediterráneo. Málaga todavía llegará a 37 grados, mientras Almería subirá de los 32 grados del domingo a 34. Por tanto, el alivio será más acusado en el oeste y en el interior que en las provincias mediterráneas.

Nuevo ascenso desde el miércoles, con incvertidumbre

El martes será una jornada de pocos cambios, pero a partir del miércoles el calor volverá a ganar terreno en las capitales del interior. Córdoba pasará de 36 grados el lunes a 39 el miércoles y 40 el jueves y el viernes.

También subirán las temperaturas en Sevilla, que alcanzará 37 grados el miércoles, 38 el jueves y 39 el viernes. Granada llegará a 39 al final de la semana y Jaén se situará en 38 grados durante el jueves y el viernes.

En cambio, Málaga y Almería seguirán una evolución opuesta. Málaga bajará hasta los 34 grados el miércoles y los 31 el jueves y el viernes, mientras Almería se quedará en 29 grados durante el miércoles y el jueves.

Rubén del Campo ha advertido de que “en los días siguientes podrían volver a subir las temperaturas”, aunque ha puntualizado que “esto habrá que confirmarlo porque todavía hay incertidumbres”. Así, el descenso del comienzo de la semana no supondrá el final del calor intenso, sino una pausa antes de un nuevo ascenso en buena parte del interior andaluz.