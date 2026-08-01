Carreteras
La AP-4 acumula retenciones kilométricas hacia Cádiz en plena operación salida de agosto
El mapa de la DGT muestra un tráfico más lento de lo habitual a la altura de Dos Hermanas, en Los Palacios y entre esta localidad y Las Cabezas de San Juan
Sábado y 1 de agosto: el cóctel perfecto para que haya atascos en las carreteras de Cádiz y Sevilla. Y justo así es, porque ya sobre las 11 de la mañana se han registrado retenciones en la AP-4 en dirección a la provincia gaditana, tal como muestra el mapa de tráfico de la DGT. Así, en plena operación salida hay unos 16 kilómetros de esta autovía con un tránsito de vehículos más lento de lo habitual.
Desde Sevilla a Cádiz, el primer punto conflictivo está en el kilómetro 555 al 556 de la AP-4, a la altura de Dos Hermanas. La siguiente retención se encuentra antes de llegar a Los Palacios y Villafranca, donde la DGT informa de un tráfico ralentizado desde el kilómetro 19 al 27. Y la misma situación se observa entre los kilómetros 33 y 40, entre el municipio palaciego y Las Cabezas de San Juan.
Estos atascos no pillan por sorpresa a nadie: la Dirección General de Tráfico incluyó a la AP-4 en la lista de vías más saturadas para este fin de semana junto a la "A-357, A-44, A-45, A-49, A-66, A-92 o la N-4", entre otras. En total se esperan a lo largo de esta operación especial del 1 de agosto más 301.000 desplazamientos en Sevilla y otros 155.000 en la provincia de Cádiz, según las estimaciones oficiales.
Un arcén dinámico antes de Las Cabezas
Estos atascos se producen además coincidiendo con la apertura del nuevo arcén dinámico, que desde este sábado ofrece un recorrido más amplio. "El uso de este carril adicional se puso en marcha como medida piloto hace un año sobre una distancia de 3,38 kilómetros para los fines de semana. Esta longitud se duplica ahora, de tal manera que se pasa a 6,72 kilómetros", informaron desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.
Esta infraestructura se ubica "en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan, en sentido a Cádiz", tal como detallaron desde esta institución. En concreto, este arcén se ha dispuesto "desde el punto kilométrico 37+780 hasta el 44+500" de la AP-4, y se abrirá a los conductores "en determinados fines de semana, según las condiciones de circulación".
- Andalucía alcanzará el pico de la ola de calor el sábado, pero el lunes traerá un cambio inesperado según Aemet
- Piden a WhatsApp y Apple el emoji de la bandera de Andalucía: 'Es el símbolo de uno de los pueblos con más riqueza histórica, social y cultural del planeta
- Andalucía, una frontera sur de Europa pendiente de Ceuta: "Lo que ocurre no se puede enmarcar en ningún concepto de normalidad"
- Un conductor se enfrenta a 6.000 euros de multa por aparcar en plena playa de Matalascañas, junto al Paseo Marítimo remodelado
- Aemet acorta un día la ola de calor en Andalucía: estas ciudades bajarán entre 9 y 11 grados en 48 horas
- Confirmados los servicios mínimos de la huelga de Renfe: así circularán los trenes en Andalucía este viernes, 31 de julio
- Vecinos y veraneantes de la costa gaditana estallan contra las algas: 'No se puede estar con la peste y los bichos
- La ola de calor irá a más en Andalucía: Aemet informa de los días y municipios más castigados con 43 grados