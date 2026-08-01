El nuevo consejero de Fomento pide reunirse con el ministro Puente y exige "soluciones inmediatas para la AP-4"

"No podemos resignarnos a que las carreteras andaluzas estén en un atasco permanente". Así de contundente y claro se ha mostrado el nuevo consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, que este sábado ha exigido una reunión con el ministro Óscar Puente para poner en marcha medidas inmediatas para la AP-4. Una autovía, principal conexión entre las provincias de Sevilla y Cádiz, que este 1 de agosto ha vuelto a registrar retenciones kilómetricas en plena operación salida.

En un mensaje publicado a través de sus redes sociales, el nuevo titular de Fomento ha puesto el foco en un problema encallado desde hace años: "Desde la Junta de Andalucía solicitamos una reunión urgente con el Ministerio para tratar soluciones a corto plazo en vías como la AP-4". "Los andaluces merecen soluciones", ha insistido el propio Muñoz-Atanet, miembro del Gobierno de Juanma Moreno desde hace solo unas semanas.

Ya sobre las 11 de la mañana de este mismo sábado se han producido retenciones en la AP-4 en dirección a la provincia gaditana, tal como mostraba en ese momento el mapa de tráfico de la DGT. Así, en plena operación salida se han llegado a acumular en total unos 16 kilómetros de esta autovía con un tránsito de vehículos más lento de lo habitual.

Un arcén dinámico para la AP-4

Los atascos de este 1 de agosto coinciden además con la apertura del nuevo "arcén dinámico", que desde este sábado es más amplio. "El uso de este carril adicional se puso en marcha como medida piloto el pasado verano sobre una distancia de 3,38 kilómetros para los fines de semana. Esta longitud se duplica ahora, de tal manera que se pasa a 6,72 kilómetros", detallaron desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Esta infraestructura está situada "en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan, en sentido a Cádiz", tal como detallaron desde esta institución. Concretamente, este arcén se ha dispuesto "desde el punto kilométrico 37+780 hasta el 44+500" de la AP-4, y se abrirá a los conductores "en determinados fines de semana, según las condiciones de circulación".