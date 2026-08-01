Las Salinas del Alemán, el lugar donde un oficio tradicional se negó a morir

Hay oficios que desaparecen porque dejan de ser rentables. O porque la innovación tecnológica los convierte en cosa del pasado. Otros, sin embargo, sobreviven porque hay personas empeñadas en conservarlos. La historia de Salinas del Alemán pertenece a ese reducido grupo. Desde hace siete décadas, una misma familia mantiene viva la extracción artesanal de sal en las Marismas de Isla Cristina, demostrando que tradición, producción ecológica y conservación del entorno pueden caminar de la mano.

Lo que comenzó como el trabajo de un salinero acabó convirtiéndose en el proyecto de vida de tres generaciones. Primero fue un abuelo. Después, Manuela Gómez, una ama de casa que desafió todos los pronósticos cuando decidió hacerse cargo de unas salinas que nadie quería. Hoy son sus hijos quienes continúan preservando un oficio que se resiste a desaparecer.

Una apuesta que cambió el destino del negocio familiar

La historia de Salinas del Alemán comenzó en 1954, cuando el empresario alemán Hans Burghard, conocido por los isleños como Juanito el Alemán, encargó la construcción de las salinas al abuelo de Estefanía Limón, una de las encargadas de las salinas. Durante más de quince años trabajó para aquella empresa hasta que, tras el fallecimiento de su propietario, consiguió comprarlas y convertirlas en el sustento de la familia.

Durante décadas, la sal se extrajo exactamente igual que siempre: con herramientas fabricadas por los propios salineros y aprovechando únicamente el agua del mar, el viento y el sol. Pero la llegada de las grandes salinas industriales cambió las reglas del juego. "Las salinas artesanas dejaron de ser rentables y prácticamente desaparecieron más de catorce salinas que había en toda la zona", recuerda Estefanía.

Salinas del Alemán / Ecovalia

Con el negocio al borde del cierre, fue la madre de Estefanía, Manuela, quien decidió dar un paso al frente. "Era ama de casa, madre de seis hijos y nunca había trabajado fuera del hogar", explica. Cuando el abuelo decidió vender las salinas por motivos de salud, nadie mostró interés por comprarlas. Ella sí.

La decisión no fue fácil. "Mi abuelo le decía: 'Tú no estás preparada. Esto es un mundo de hombres". Tampoco quienes la rodeaban confiaban en que aquel proyecto tuviera futuro. Los primeros años parecieron darles la razón: durante cuatro temporadas apenas consiguió vender la sal y estuvo a punto de abandonar. Sin embargo, antes de rendirse decidió buscar una alternativa que acabaría cambiando para siempre el destino de las salinas.

La reinvención de la tradición

La respuesta llegó investigando otros modelos de producción artesanal que ya existían en el extranjero. Así descubrió la flor de sal y la escama de sal, dos productos prácticamente desconocidos entonces en España.

Mientras la sal marina tradicional continúa cristalizando en el fondo de las balsas, la flor de sal nace primero en la superficie, formando una fina capa de pequeños cristales que se recoge cuidadosamente con un colador de madera en forma de V. Si esa fina película no se extrae a tiempo, termina hundiéndose y da lugar a la escama de sal.

"Mi abuelo le decía: 'Tú no estás preparada. Esto es un mundo de hombres", narra Estefanía Limón. Tampoco quienes la rodeaban confiaban en que aquel proyecto tuviera futuro. Los primeros años parecieron darles la razón: durante cuatro temporadas apenas consiguió vender la sal y estuvo a punto de abandonar.

Aquel hallazgo permitió abrir un mercado completamente nuevo. Salinas del Alemán introdujo la flor de sal ecológica y la escama de sal ecológica en España y, con el paso de los años, la madre de Estefanía acabaría convirtiéndose en la primera mujer salinera reconocida del país.

Una sal que solo entiende de paciencia

En Salinas del Alemán no hay motores ni cintas transportadoras. Tampoco procesos acelerados. Aquí el tiempo sigue marcándolo la naturaleza.

Salinero / Ecovalia

Cada seis horas la marea llena el estero y el agua comienza un recorrido lento por distintas balsas donde va aumentando progresivamente su concentración de sal. Después llegan el sol, el viento y la paciencia. "Nosotros no podemos acelerar nada", resume Estefanía. "Tenemos que observar mucho cómo va evaporando cada pila, cómo va cristalizando la sal y darle tiempo a que se forme".

La extracción continúa realizándose exactamente igual que hace décadas. La flor de sal y las escamas se recogen manualmente con el tradicional colador de madera, mientras que la sal marina virgen se obtiene utilizando el antiguo rol, un rastrillo plano de madera de eucalipto que los salineros manejan desde los bordes de las balsas. Después solo queda dejar que el sol haga el resto. "No añadimos ningún tipo de químico. El único tratamiento que recibe la sal es el secado natural", explica.

Ecológica por convicción

Mucho antes de que la producción ecológica se convirtiera en una tendencia, en Salinas del Alemán ya trabajaban exactamente igual que hoy. Sin aditivos químicos, respetando los ritmos naturales de la evaporación y manteniendo intacto un proceso artesanal que apenas ha cambiado desde mediados del siglo pasado.

Hoy la empresa forma parte de Ecovalia y se ha convertido en uno de los referentes andaluces en la producción ecológica y artesanal de sal marina virgen. Toda la actividad se desarrolla dentro de las Marismas de Isla Cristina, un espacio natural protegido donde la conservación del entorno resulta inseparable de la propia actividad salinera.

Mucho antes de que la producción ecológica se convirtiera en una tendencia, en Salinas del Alemán ya trabajaban exactamente igual que hoy. Sin aditivos químicos, respetando los ritmos naturales de la evaporación y manteniendo intacto un proceso artesanal que apenas ha cambiado desde mediados del siglo pasado.

Ese respeto por el paisaje también explica que cada cristal de sal siga extrayéndose de manera manual, sin mecanizar el proceso ni alterar el funcionamiento natural de las balsas. Precisamente esa combinación de tradición, producción ecológica y conservación ambiental es la que ha convertido a Salinas del Alemán en un referente andaluz dentro del sector.

Mucho más que sal

Con el paso de los años la familia comprendió que las salinas también podían convertirse en un lugar para descubrir la riqueza natural de la marisma.

A partir de las antiguas aguas ricas en magnesio que ya utilizaban los trabajadores décadas atrás, crearon un pequeño spa salino al aire libre donde los visitantes pueden flotar gracias a la elevada densidad del agua o aplicarse envolturas de fangos naturales. "No añadimos ningún tipo de químico ni absolutamente nada al agua", explica Estefanía. "Queremos que las personas disfruten del entorno sin alterarlo".

Visitantes en las Salinas del Alemán / Ecovalia

Hoy la empresa combina la producción de sal marina virgen, flor de sal y escamas con visitas guiadas, experiencias de bienestar y turismo de naturaleza, demostrando que conservar un oficio también puede ser una forma de proteger el territorio donde nació.

El relevo de un oficio que no quiere desaparecer

Ahora es la tercera generación quien se encuentra al frente de Salinas del Alemán. Estefanía comparte el proyecto con su hermana, Sabina, y su hermano mientras continúan imaginando nuevas formas de acercar la marisma a quienes la visitan.

El mayor reto, sin embargo, no está en vender más sal. Está en encontrar quien quiera seguir extrayéndola. "Ya no se encuentran salineros", lamenta. "Es una profesión que se ha perdido". Un problema de relevo generacional del que tampoco se escapa otro de los oficios con más arraigo de la zona: la pesca.

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Sabina y Estefanía Limón junto a uno de los salineros / Ecovalia

Setenta años después de que aquellas salinas empezaran a funcionar, la familia Limón sigue entrando cada mañana en las balsas con las mismas herramientas de madera y la misma paciencia que utilizaba su abuelo. Cambian los envases, llegan turistas de medio mundo y la sal ecológica viaja hoy mucho más lejos que hace unas décadas. Lo que permanece intacto es la convicción de que algunos oficios no pueden medirse únicamente por su rentabilidad. Algunos, como la sal, también conservan la memoria de quienes decidieron no dejar que desaparecieran.