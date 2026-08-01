Andalucía
El suministro de agua del grifo en Cádiz, afectado por una avería: "Si está turbia, evita el consumo"
En la madrugada del viernes se registró una incidencia en la red de abastecimiento que, según fuentes oficiales, está cerca de solucionarse por completo
"Si el agua presenta turbidez, se recomienda evitar su consumo hasta que recupere su aspecto habitual". Este es el mensaje que ha lanzado este sábado por la mañana la empresa municipal Aguas de Cádiz, después de que en la madrugada del viernes se produjera una avería en la red que ha afectado al abastecimiento. No obstante, desde esta misma compañía han asegurado que "el suministro sigue evolucionando favorablemente y se encuentra cerca de recuperar la normalidad".
La incidencia se ocasionó por "una rotura que tuvo lugar la madrugada del viernes en una conducción del sistema de abastecimiento en alta gestionado por el Consorcio de Abastecimiento de la Zona Gaditana", según han informado desde Aguas de Cádiz. "A ello se le unió una parada en el bombeo de los depósitos de cabecera, lo que provocó una interrupción del suministro en la ciudad entre las siete y las ocho de la mañana aproximadamente".
Esta avería provocó que, una vez recuperado el suministro, "el agua saliera con turbidez en algunas zonas de la ciudad", según apunta la empresa municipal. Ante esta situación, se dio aviso a la ciudadanía el mismo viernes por la mañana para que evitara consumir y cocinar con agua del grifo.
Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los operarios de Aguas de Cádiz han realizado durante este tiempo purgas puntuales en los puntos de red afectados en el casco histórico y continuas mediciones durante toda la madrugada y la mañana de este sábado. En estos trabajos, y tal como han informado fuentes oficiales, se ha verificado "que la situación está cerca de normalizarse".
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