Vandalismo
Vandalizan con una cruz nazi la escultura de Maimónides en la Judería de Córdoba
La escultura del filósofo judío en la Judería de Córdoba amaneció este sábado con una cruz nazi pintada en su base, un acto vandálico en la plaza de Tiberíades
Araceli R. Arjona
La escultura de Maimónides, uno de los monumentos más representativos de la Judería de Córdoba, ha amanecido este sábado con una cruz nazi pintada en su base. El acto vandálico se ha producido en la plaza de Tiberíades, un enclave muy transitado del casco histórico y estrechamente vinculado al legado judío y sefardí de la ciudad.
La pintada ha sido realizada sobre el pedestal del monumento dedicado al médico, rabino y filósofo judío sefardí Maimónides, nacido en Córdoba en el año 1135.
Según fuentes municipales consultadas por Diario CÓRDOBA, Sadeco tiene constancia de la pintada desde primera hora de la mañana, pero al estar sobre piedra y debido a la complejidad de la actuación, la limpieza se ha programado para el próximo lunes.
Un episodio aislado, pero no excepcional
En principio, se trata de un hecho aislado y poco frecuente, si bien hay antecedentes. "No es la primera vez, ni en la estatua, ni en las fachadas de la Sinagoga y Casa de Sefarad", ha señalado a este peródico el director de la Casa de Sefarad, Sebastián de la Obra. En efecto, en agosto de 2007 la Casa Sefarad y la Sinagoga, muy cerca del monumento a Maimónides, amanecieron con pintadas nazis que Sadeco limpió al día siguiente.
Ahora, el objetivo de los vándalos ha sido Manimónides. "Sin duda alguna es producto de la ignorancia", señala Sebastián de la Obra, quien añade que "todos los extremismos coinciden en que se alimentan de la ignorancia. No saben quién era Maimónides, ni cuál era su pensamiento, ni su intenso periplo de vida. Solo saben que era judío".
El incidente relacionado con el vandalismo y pintadas a monumentos emblemáticos en Córdoba más sonado de los últimos años ocurrió en febrero de 2002, cuando un joven —que fue juzgado y sancionado— pintó ojos y boca del Cristo de los Faroles con espray negro, además de una cruz gamada en el pecho y una cruz invertida en los pies.
Fuente: Diario Córdoba
- Andalucía alcanzará el pico de la ola de calor el sábado, pero el lunes traerá un cambio inesperado según Aemet
- Piden a WhatsApp y Apple el emoji de la bandera de Andalucía: 'Es el símbolo de uno de los pueblos con más riqueza histórica, social y cultural del planeta
- Andalucía, una frontera sur de Europa pendiente de Ceuta: "Lo que ocurre no se puede enmarcar en ningún concepto de normalidad"
- Un conductor se enfrenta a 6.000 euros de multa por aparcar en plena playa de Matalascañas, junto al Paseo Marítimo remodelado
- Aemet acorta un día la ola de calor en Andalucía: estas ciudades bajarán entre 9 y 11 grados en 48 horas
- Confirmados los servicios mínimos de la huelga de Renfe: así circularán los trenes en Andalucía este viernes, 31 de julio
- Vecinos y veraneantes de la costa gaditana estallan contra las algas: 'No se puede estar con la peste y los bichos
- La ola de calor irá a más en Andalucía: Aemet informa de los días y municipios más castigados con 43 grados