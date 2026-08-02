Aemet revisa la previsión en Andalucía: se descartan los 40 grados y la bajada más evidente llegará este día

La última actualización disponible en la web de Aemet rebaja las temperaturas previstas para los próximos días en las capitales andaluzas. Ya no se contemplan máximas de 40 grados y apuntan a una bajada más generalizada el próximo sábado. Hay que tener en cuenta que se trata de una previsión a varios días y la incertidumbre aumenta conforme se aleja la fecha, por lo que las temperaturas pueden cambiar en las próximas actualizaciones.

Los 40 grados desaparecen de la previsión

La actualización supone una rebaja respecto a los datos publicados el sábado. La anterior previsión situaba a Córdoba en 40 grados durante el jueves y el viernes, mientras Sevilla podía alcanzar 39 y Granada también llegaba a 39 al final de la semana.

En los datos consultados este domingo, Córdoba se queda en 38 grados durante el miércoles, el jueves y el viernes. Sevilla alcanzará como máximo 37 grados y Granada, 37. Por tanto, los 40 grados desaparecen por ahora del pronóstico para las capitales andaluzas.

El calor se mantendrá hasta el miércoles, con máximas más altas en el interior

El lunes seguirá haciendo calor, aunque las temperaturas serán más contenidas en buena parte de Andalucía. Málaga registrará la máxima más alta entre las capitales, con 37 grados, seguida de Córdoba, con 36. Sevilla y Granada alcanzarán 35 grados, mientras Jaén y Almería llegarán a 34. Huelva se quedará en 31 grados y Cádiz tendrá la temperatura más baja, con 26.

El martes habrá pocos cambios. Córdoba y Málaga alcanzarán 37 grados, Granada llegará a 36 y Sevilla y Jaén se quedarán en 35. Almería y Huelva registrarán 31 grados y Cádiz, 26.

El miércoles será una de las jornadas más calurosas de la semana en el interior. Córdoba alcanzará 38 grados, mientras Granada llegará a 37. Sevilla y Jaén tendrán 36 grados. La situación será distinta en el litoral. Málaga bajará hasta 35 grados, Almería se quedará en 29 y Cádiz alcanzará 27.

Las temperaturas apenas cambiarán hasta el viernes, con el calor limitado al interior

Durante el jueves y el viernes no se esperan grandes cambios en las capitales del interior. Córdoba repetirá con 38 grados ambos días, mientras Granada se mantendrá en 37. Sevilla tendrá 36 grados el jueves y 37 el viernes, mientras Jaén permanecerá en 36. Huelva pasará de 33 a 34 grados y Cádiz se moverá entre 27 y 28.

En el Mediterráneo, Almería se quedará en 29 grados durante ambas jornadas. Málaga bajará desde los 34 grados del jueves hasta los 31 del viernes.

La bajada más evidente llegará el sábado

La previsión apunta a un descenso más generalizado el sábado, todo con la prudencia por la incertidumbre, al quedar varios días para la fecha. Aemet indica que Córdoba bajará de 38 grados el viernes a 35, mientras Granada pasará de 37 a 33 y Jaén descenderá de 36 a 33.

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Sevilla se quedará en 35 grados, Huelva bajará a 31 y Cádiz a 26. Almería alcanzará 30 grados. La excepción será Málaga, donde las máximas subirán desde los 31 grados del viernes hasta los 36 del sábado. El descenso también se notará durante la madrugada. Córdoba tendrá una mínima de 17 grados, Huelva y Granada de 18 y Sevilla de 19.