El aviso de la Junta de Andalucía para ver el eclipse: no uses las gafas homologadas durante más de un minuto seguido

Las instituciones siguen informando a la ciudadanía sobre el eclipse solar del próximo 12 de agosto. En este caso, la Junta de Andalucía ha difundido una serie de recomendaciones para contemplar el fenómeno sin poner en riesgo la vista y ha lanzado un aviso que muchos desconocen: incluso las gafas homologadas para eclipses deben utilizarse durante menos de un minuto seguido y haciendo pausas periódicas.

El eclipse será total en una franja del norte de España, desde Galicia hasta Baleares, y se producirá justo al atardecer. En el resto del país, incluida Andalucía, podrá observarse de manera parcial aunque muy profunda, con más del 90% del Sol oculto. Se trata, además, del primero de los tres eclipses visibles desde España entre 2026 y 2028.

Eclipse solar. / Junta de Andalucía

Un daño grave que no provoca dolor

La Dirección General de Consumo de la Junta de Andallucía advierte de que mirar directamente al Sol puede causar lesiones graves e irreversibles en los ojos, aunque el astro esté parcialmente cubierto por la Luna.

Uno de los principales peligros es que este daño no provoca una sensación inmediata de dolor, por lo que puede pasar desapercibido mientras se está produciendo. Por este motivo, no se debe mirar al eclipse directamente ni siquiera durante unos segundos sin la protección adecuada.

Ni gafas de sol, ni radiografías, ni CDs

La Junta insiste en que las gafas de sol convencionales no sirven para observar un eclipse, por muy oscuras que sean. Tampoco protegen los ojos los CDs, las radiografías, las diapositivas, las gafas 3D de cine o las pantallas de soldadura.

También debe evitarse mirar al Sol a través de teléfonos móviles, cámaras fotográficas, prismáticos, anteojos o telescopios sin filtros solares específicos. Estos aparatos pueden concentrar la radiación y aumentar el riesgo de sufrir lesiones.

Las gafas deben cumplir la norma ISO 12312-2

Para observar el fenómeno de manera segura solo deben emplearse gafas especiales para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2. Estos filtros reducen la luz visible hasta niveles seguros y atenúan de forma muy intensa la radiación ultravioleta e infrarroja.

Antes de comprarlas, Consumo recomienda comprobar que lleven el marcado CE, que el fabricante o importador esté correctamente identificado y que incluyan instrucciones y advertencias de uso. También aconseja adquirirlas en tiendas especializadas y canales oficiales.

Menos de un minuto seguido y con descansos

Contar con unas gafas homologadas no significa que puedan utilizarse sin límite. La recomendación de la Junta es emplearlas durante periodos inferiores a un minuto, bajar después la mirada y hacer pausas periódicas.

La forma correcta de utilizarlas consiste en ponérselas antes de dirigir la vista hacia el Sol, observarlo brevemente y apartar la mirada antes de quitárselas. En el caso de niños, niñas o personas dependientes, un adulto debe comprobar que las gafas están bien colocadas y se utilizan correctamente.

Cualquier arañazo obliga a descartarlas

Las gafas no deben utilizarse si presentan raspaduras, perforaciones, arañazos, roturas o dobleces. Una pequeña alteración del filtro puede permitir el paso de radiación peligrosa.

Tampoco deben colocarse detrás del ocular de unos prismáticos o de un telescopio. La óptica de estos dispositivos concentra la luz y el calor, por lo que puede dañar el filtro y provocar una exposición directa de los ojos.