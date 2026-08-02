Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva
El fuego en la mediana reduce la visibilidad y provoca colas kilométricas en sentido Sevilla, coincidiendo con el regreso desde las playas
Un incendio declarado en la mediana de la A-49, a la altura del kilómetro 35, en el término municipal de Chucena (Huelva), quedó sofocado en torno a las 20.00 horas de este domingo. La circulación recuperó la normalidad después de que el humo redujera la visibilidad y provocara importantes retenciones en ambos sentidos.
El fuego se declaró alrededor de las 18.30 horas y el servicio de Emergencias 112 recibió unas 25 llamadas de conductores que alertaban de la presencia de las llamas y del humo en la autovía. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Huelva y de la Guardia Civil.
Las mayores complicaciones se registraron en sentido Sevilla, coincidiendo con la vuelta desde las playas de Huelva, donde llegaron a formarse colas kilométricas. Una vez extinguido el incendio, el tráfico volvió a circular con normalidad, aunque con una elevada intensidad de vehículos procedentes de la provincia onubense, una situación habitual durante las tardes de los fines de semana de verano.
Por el momento, se desconocen las causas del incendio, que afectó a la mediana de la autovía sin que hayan trascendido daños personales.
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