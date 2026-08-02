Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva

Un incendio declarado en la mediana de la A-49, a la altura del kilómetro 35, en el término municipal de Chucena (Huelva), quedó sofocado en torno a las 20.00 horas de este domingo. La circulación recuperó la normalidad después de que el humo redujera la visibilidad y provocara importantes retenciones en ambos sentidos.

El fuego se declaró alrededor de las 18.30 horas y el servicio de Emergencias 112 recibió unas 25 llamadas de conductores que alertaban de la presencia de las llamas y del humo en la autovía. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de la Diputación de Huelva y de la Guardia Civil.

Las mayores complicaciones se registraron en sentido Sevilla, coincidiendo con la vuelta desde las playas de Huelva, donde llegaron a formarse colas kilométricas. Una vez extinguido el incendio, el tráfico volvió a circular con normalidad, aunque con una elevada intensidad de vehículos procedentes de la provincia onubense, una situación habitual durante las tardes de los fines de semana de verano.

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Por el momento, se desconocen las causas del incendio, que afectó a la mediana de la autovía sin que hayan trascendido daños personales.