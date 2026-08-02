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Llegan dos pateras a las costas del Campo de Gibraltar en plena crisis en la frontera de Ceuta

Una patera llegó a La Línea con doce varones y otra fue interceptada en Algeciras con cinco personas, en una jornada que reactiva la inmigración irregular en la zona

Una patera abandonada en la playa, en una imagen de archivo.

Una patera abandonada en la playa, en una imagen de archivo. / EFE

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El Correo

El Correo

Dos embarcaciones con 17 personas de origen magrebí alcanzaron este domingo las costas de Algeciras y La Línea de la Concepción, como ha informado Europa Sur y han corroborado fuentes de la Policía Nacional a este periódico, en una mañana que volvió a situar al Campo de Gibraltar como puerta de entrada de la inmigración irregular desde el norte de África.

Una de las pateras llegó a la playa de Levante, en La Línea de la Concepción, con doce varones a bordo, según han confirmado fuentes municipales. Tras el desembarco, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional desplegaron un dispositivo en la zona y localizaron a diez de ellos.

La actuación de la Policía Local, como informan fuentes del Ayuntamiento linense, se limitó a prestar apoyo sobre el terreno, ya que las competencias en materia de extranjería corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la identificación de los ocupantes y de las diligencias.

La segunda embarcación fue interceptada en el término municipal de Algeciras con otras cinco personas. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el punto exacto de llegada ni sobre las condiciones en las que se produjo la travesía.

Los agentes investigan ahora la procedencia de ambas pateras y las circunstancias del viaje. También tratan de determinar si las dos llegadas guardan relación entre sí y si detrás de ellas pudo existir algún tipo de organización.

El episodio se produce en plena crisis en la frontera de Ceuta, donde ya se ha instalado una barrera neumática flotante para disuadir la llegada a la costa española de episodios como los vividos el pasado jueves cuando, en apenas unas horas, lograron entrar a nado y a pie bordeando la valla del Tarajal más de 60.000 personas, según las estimaciones facilitadas por el Gobierno. La última cifra oficial deja 72 muertos sin que sea un número definitivo de muertes en una crisis que ha abierto también una brecha en la diplomacia europea. Según el Ejecutivo central, casi 50 mil personas ya han regresado de vuelta a Marruecos.

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Las fuentes municipales consultadas recuerdan, no obstante, que la llegada de pateras a las costas de La Línea, aunque menos habitual en los últimos tiempos, no es un fenómeno nuevo. La proximidad con Marruecos convierte al litoral del Campo de Gibraltar en uno de los puntos recurrentes de las rutas migratorias a través del Estrecho.

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