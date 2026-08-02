Todas las playas marítimas y continentales de Andalucía están abiertas al baño menos una

Las aguas de baño de las playas de Andalucía presentan una calidad apta para el baño y cumplen los niveles establecidos por la Junta de Andalucía, según el informe elaborado por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias correspondiente a la segunda quincena de julio. El estudio, realizado en pleno desarrollo de la temporada de baño —vigente del 1 de junio al 30 de septiembre—, confirma que la única zona donde continúa prohibido el baño es la presa de La Colada, en El Viso (Córdoba), debido a la presencia de cianobacterias, según la información de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Incidencias puntuales por contaminación microbiológica

Según ha detallado la Consejería en una nota de prensa, durante la segunda quincena de julio se han notificado a las autoridades locales incidencias detectadas en puntos de muestreo de las playas de Pedregalejo y El Palo (Málaga), playa El Cable-Río Real y playa Los Monteros (Marbella) y en otro punto de la Playa Zahara de los Atunes (Cádiz), todas por contaminación microbiológica. En todas ellas se recomendó el no baño por parte de las autoridades sanitarias hasta la resolución de estas, estando actualmente aptas para el baño.

Finalmente, se ha notificado una incidencia de corta duración en playa de Costacabana (Almería), también resuelta a la fecha de finalización de la quincena de julio.

Más de 300 zonas de baño analizadas

De esta manera, el Programa de Vigilancia Sanitaria de las Aguas de Baño de la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud ha analizado en la segunda quincena de julio aguas tomadas en 389 puntos de muestreos, correspondientes a las 304 zonas de baño con temporada habitual, de las que 278 son marítimas y 10 continentales, así como las otras 16 zonas de baño continentales de temporada corta (del 1 de julio al 31 de agosto). Este año se ha incorporado en el censo la zona de baño continental denominada Río Genal, en Faraján (Málaga).

Las muestras de agua han sido analizadas para determinar los diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, tanto microbiológicos como los macroscópicos, transparencia, color, aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes, restos orgánicos y cualquier otro residuo --de cristal, plástico, caucho, madera--, que pueda afectar a la salubridad de las aguas y se considere de interés sanitario. Todos los análisis han sido negativos, concluyendo, por tanto, que las aguas son aptas para el baño.

Muestreos por provincias

Por provincias, en Almería se han realizado un total de 93 muestreos en los 91 puntos censados de playas marítimas, que se encuentran repartidos en 78 zonas de baño de 14 municipios. En Cádiz, se han analizado 81 muestreos en los 79 puntos censados, repartidos en 58 zonas de baño de 16 municipios. En Granada, 38 muestreos en sendos puntos censados, que se encuentran en 30 zonas de baño de diez municipios.

Por su parte, en Huelva han sido medio centenar de muestreos de 25 zonas de baño de nueve municipios. Finalmente, en Málaga se han analizado 107 muestreos en las aguas de 99 puntos de muestreo, que se encuentran repartidos en 87 zonas de baño de 14 municipios.

Zonas de baño continentales

En el caso de las zonas de baño continentales, se ha analizado las aguas de La Balsa Cela de Lúcar (Almería); del Embalse de la Breña II en Almodóvar del Río y de la Presa de la Colada en El Viso (Córdoba); los embalses de Arcos de la Frontera, de Bornos y de Arroyomolinos en Zahara de la Sierra (Cádiz).

En Granada, se han analizado las aguas de los embalses de Cubillas, en Albolote; Bermejales, en Arenas del Rey; el embalse Negratín, en Cuevas del Campo; el manantial de Fuencaliente en los municipios de Huéscar y Orce y el Río Toba en Los Guájares.

Control sanitario en ríos y embalses

En Jaén se han analizado muestras en las diez zonas de baño ubicadas en esta provincia: el río Guadalquivir en Villanueva del Arzobispo; el arroyo Los Molinos y el río Guadalimar en Siles; el río Borosa en Santiago-Pontones; el río Guadalquivir, en Cazorla; el embalse Rumblar, en Baños de la Encina; el río Jándula y el embalse Encinarejo, en Andújar; el río Aguascebas, en Villacarrillo, y el arroyo del Buenamar en Beas de Segura.

En Málaga, se han realizado muestreos en los dos puntos ubicados en el embalse Conde de Guadalhorce, en el término de Ardales; en el manantial Hedionda, en Casares y en Río Genal, en Faraján. Además, en Sevilla se han analizado las aguas de la Ribera del Huéznar, en San Nicolás del Puerto.