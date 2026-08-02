¿Reservar una plaza de aparcamiento con una bombona en Matalascañas? La Policía Local avisa de multas de hasta 500 euros

Encontrar un hueco para aparcar el coche en Matalascañas (Huelva) en verano no es fácil. Pero colocar una bombona y un barril de cerveza, o cualquier otro objeto, para guardar una plaza de aparcamiento puede acabar caro, advierte la Policía Local de Almonte.

El aviso llega después de que un vecino remitiera a los agentes una fotografía en la que se observa una plaza de estacionamiento ocupada por una bombona de butano y un pequeño barril de cerveza, colocados para impedir que otro conductor pudiera aparcar.

Una plaza de la calle no tiene dueño

Los agentes han aprovechado el caso para recordar algo sencillo: las plazas de aparcamiento situadas en la vía pública son de uso común. Es decir, ningún particular puede apropiarse de un espacio colocando obstáculos sobre la calzada.

Esta práctica, que todavía puede verse en algunos puntos de Matalascañas, no solo impide que otros vehículos estacionen, sino que también puede entorpecer la circulación o crear situaciones de peligro.

Da igual que se utilice una bombona, un cono, una silla, una caja o cualquier otro elemento: "Colocar objetos en la calle para reservar aparcamiento está prohibido", advierte la Policía Local.

Multas de hasta 500 euros

La Policía Local de Almonte avisa de que esta conducta puede acabar en una sanción económica, cuya cuantía dependerá de la gravedad de los hechos y del riesgo generado.

En los casos considerados leves, la multa puede alcanzar los 100 euros. La sanción puede subir hasta situarse entre los 200 y los 500 euros cuando los objetos colocados puedan poner en peligro la seguridad vial o dificultar gravemente la circulación.

Además, una bombona de gas situada en mitad de la calzada puede representar un riesgo añadido si recibe un golpe, cae al suelo o entra en contacto con algún vehículo.

Aviso a quienes intenten guardar sitio

Desde la Policía Local aseguran que continuarán actuando ante este tipo de situaciones y agradecen la colaboración de los vecinos que comunican estas incidencias.

El mensaje es claro para quienes pretendan guardar el sitio mientras llega otro coche o reservar una plaza frente a una vivienda: "el aparcamiento en la calle es para quien llegue y encuentre el hueco libre". Una práctica aparentemente habitual puede terminar, por tanto, con la retirada de los objetos y con una multa de hasta 500 euros.