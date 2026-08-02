Se suceden las reacciones de instituciones y compañeros por la muerte de Iñaki González-Pol: «Un servidor público ejemplar»

El Parlamento de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz han lamentado la muerte de Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos de ambas instituciones, cuyo cuerpo sin vida fue localizado el viernes 31 de julio en un camino próximo a las vías ferroviarias, entre los municipios sevillanos de Huévar del Aljarafe y Pilas. A las condolencias institucionales se han sumado también mensajes de compañeros que compartieron con él años de trabajo.

«Un servidor público ejemplar»

El Parlamento Andaluz ha despedido a González-Pol como «un servidor público ejemplar». «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Iñaki González-Pol, delegado de Protección de Datos de esta Cámara. Nuestro más sentido pésame a su familia. Descanse en paz», ha señalado la Cámara a través de sus redes sociales.

«Profunda tristeza» del Defensor del Pueblo Andaluz

También el Defensor del Pueblo Andaluz, institución a la que González-Pol llevaba vinculado profesionalmente desde 2006, ha mostrado su «profunda tristeza» por el fallecimiento de su compañero.

«El Defensor del Pueblo Andaluz despide, con profunda tristeza, a nuestro compañero Iñaki González-Pol, letrado de esta institución y delegado de Protección de Datos», ha expresado el organismo. En su mensaje, la institución se ha unido «al dolor de su familia, de sus amistades y de las personas» que compartieron parte de su vida.

Una extensa trayectoria en las instituciones andaluzas

Iñaki González-Pol ejercía desde 2018 como delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Junta Electoral de Andalucía.

Además, era responsable de la Unidad de Transparencia del Defensor del Pueblo Andaluz y desarrollaba funciones como letrado de esta institución, a la que se encontraba vinculado desde el año 2006.

Su trayectoria profesional también incluía su participación, desde 2017, como miembro de la Comisión Consultiva de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, integrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Con anterioridad había trabajado en Garrigues Abogados.

Una investigación para esclarecer las causas

El cuerpo sin vida de González-Pol fue encontrado durante la mañana del viernes por una patrulla de la Guardia Civil de Pilas en un camino situado junto a las vías del tren.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte, ya que inicialmente no se había podido precisar si el fallecimiento se produjo como consecuencia de un accidente o de un problema médico. No constaban indicios de la participación de otro vehículo.