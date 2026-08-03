Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: dónde bajarán las temperaturas esta semana

Andalucía comienza la primera semana de agosto con temperaturas significativamente altas en algunos puntos de su litoral, aunque con un descenso generalizado de los termómetros en buena parte de la comunidad. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la costa malagueña estará este lunes en aviso naranja por calor, mientras que la provincia de Almería mantendrá activo el aviso amarillo entre las 12:00 y las 21:00 horas.

La temperatura máxima más elevada de la jornada se espera en Málaga, donde los termómetros podrían alcanzar los 39 grados. Por detrás se situarán Córdoba y Sevilla, ambas con máximas previstas de 36 grados. En el extremo contrario estará Cádiz, que registrará la máxima más baja de las capitales andaluzas, con unos 27 grados.

Los cielos permanecerán poco nubosos en general, aunque se esperan intervalos de nubes medias y altas. Aemet contempla también una pequeña probabilidad de lloviznas ocasionales durante la madrugada en el extremo occidental de Andalucía, además de una ligera presencia de polvo en suspensión en la vertiente mediterránea.

Las temperaturas experimentarán pocos cambios en el extremo oriental de la comunidad y descenderán en el resto del territorio. Las mínimas del tercio occidental, sin embargo, se mantendrán sin variaciones significativas. Los vientos soplarán flojos o moderados de componente oeste y serán más intensos en el litoral mediterráneo y en el Estrecho, donde podrían registrarse rachas ocasionalmente fuertes.

Descenso de las temperaturas a partir del martes

La evolución prevista para el martes apunta a un descenso de las temperaturas en varios puntos del este peninsular. En Andalucía, los valores más elevados quedarán concentrados principalmente en el interior oriental, donde todavía podrían alcanzarse entre 36 y 38 grados.

Las temperaturas continuarán por encima de la media habitual para estas fechas en zonas de Almería, donde las anomalías térmicas podrían situarse entre cinco y diez grados por encima de lo normal. Por el contrario, en el oeste de Andalucía los termómetros podrían quedarse entre uno y tres grados por debajo de los valores habituales de comienzos de agosto.

Este descenso permitirá que las temperaturas se acerquen progresivamente a registros más normales para la época del año, especialmente en las provincias occidentales. No obstante, el calor seguirá siendo intenso en áreas del valle del Guadalquivir, el interior oriental y el litoral mediterráneo.

Noches calurosas en el Guadalquivir y el Mediterráneo

Las temperaturas mínimas también comenzarán a descender durante los primeros días de la semana. Aun así, la madrugada del lunes seguirá siendo especialmente cálida en buena parte del centro, sur y este de la Península, con valores que en numerosos puntos no bajarán de los 20 o 25 grados.

La noche del martes será algo más llevadera en algunas zonas del interior peninsular. Sin embargo, en el litoral mediterráneo y en el valle del Guadalquivir continuarán las noches tropicales, con mínimas superiores a los 20 grados y dificultades para conciliar el sueño en las principales ciudades andaluzas.

Posibilidad de lluvias y tormentas

Aunque el comienzo de la semana estará dominado por el tiempo estable, la llegada de una vaguada podría favorecer la aparición de precipitaciones y tormentas en diferentes zonas de la Península. En Andalucía, la mayor probabilidad se concentrará inicialmente en áreas del interior y del extremo oriental, aunque la evolución dependerá del desplazamiento definitivo de la masa de aire frío.

De este modo, la primera semana de agosto ofrecerá importantes contrastes en Andalucía: calor intenso y avisos meteorológicos en Málaga y Almería, temperaturas elevadas en el valle del Guadalquivir y un ambiente algo más suave en las provincias occidentales.