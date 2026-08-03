Más de 200.000 horas extras sin pagar ni compensar con descansos: CCOO denuncia una "explotación insostenible" del trabajador en Andalucía
El sindicato advierte del aumento de prácticas que perjudican a los empleados y especialmente en los casos de jubilación o incapacidad temporal
Más de 200.000 horas extraordinarias realizadas sin pagar, sin cotizaciones o sin compensación con periodos de descanso. Este es el balance que realiza CCOO de Andalucía tras realizar un análisis del datos del segunto trimestre de 2026 y que, a juicio del sindicato, reflejan una "explotación insostenible de la clase trabajadora".
Desde el sindicato subrayan que estas prácticas están aumentando, lo que supone un incremento de la cuenta de resultados de la compañía y una mayor precariedad de las personas trabajadoaras. Supone un fraude que perjudicará a los empleados especialmente en su jubilación o cuando se enfrenten a una incapacidad temporal", apunta la secretaria general de CCOO-A, Nuria López.
Polémica por las bajas
CCOO Andalucía ha vinculado esta denuncia con la polémica surgida este verano en torno a las declaraciones realizadas en torno por parte del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien catalogó el absentismo laboral como "un cáncer". "Algunos empresarios y empresarias se rasgarán las vestiduras diciendo que hay muchas bajas por incapacidad temporal. Pero lo que hay es un abuso por parte empresarial de las jornadas de trabajo y de estas horas extras no retribuidas".
La secretaria general de CCOO de Andalucía ha reivindicado que "se podrían crear en Andalucía más de 5.000 nuevos empleos con estas horas que no se pagan, ni se cotizan, ni se disfrutan como descanso por parte de las personas trabajadoras que las realizan" En este contecto, CCOO de Andalucía ha exigido al Gobierno andaluz y al empresariado andaluz el cumplimiento estricto del Convenio Colectivo y el respeto absoluto al Diálogo Social.
- Andalucía, la comunidad con más superdotados en sus escuelas: "Hay niñas que prefieren anular sus altas capacidades a no encajar en su entorno"
- Se suceden las reacciones de instituciones y compañeros por la muerte de Iñaki González-Pol: «Un servidor público ejemplar»
- Andalucía, una frontera sur de Europa pendiente de Ceuta: "Lo que ocurre no se puede enmarcar en ningún concepto de normalidad"
- Aemet anuncia un nuevo giro en Andalucía: bajada de temperaturas el lunes y vuelta a los 40 grados de nuevo
- Aemet acorta un día la ola de calor en Andalucía: estas ciudades bajarán entre 9 y 11 grados en 48 horas
- Aemet revisa la previsión en Andalucía: se descartan los 40 grados y la bajada más evidente llegará este día
- Los menores de Ceuta, primera prueba para el gobierno de PP-Vox en Andalucía: 'Será importante que las comunidades autónomas asuman la protección de esos niños
- Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva