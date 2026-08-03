Más de 200.000 horas extras sin pagar ni compensar con descansos: CCOO denuncia una "explotación insostenible" del trabajador en Andalucía

Más de 200.000 horas extraordinarias realizadas sin pagar, sin cotizaciones o sin compensación con periodos de descanso. Este es el balance que realiza CCOO de Andalucía tras realizar un análisis del datos del segunto trimestre de 2026 y que, a juicio del sindicato, reflejan una "explotación insostenible de la clase trabajadora".

Desde el sindicato subrayan que estas prácticas están aumentando, lo que supone un incremento de la cuenta de resultados de la compañía y una mayor precariedad de las personas trabajadoaras. Supone un fraude que perjudicará a los empleados especialmente en su jubilación o cuando se enfrenten a una incapacidad temporal", apunta la secretaria general de CCOO-A, Nuria López.

Polémica por las bajas

CCOO Andalucía ha vinculado esta denuncia con la polémica surgida este verano en torno a las declaraciones realizadas en torno por parte del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien catalogó el absentismo laboral como "un cáncer". "Algunos empresarios y empresarias se rasgarán las vestiduras diciendo que hay muchas bajas por incapacidad temporal. Pero lo que hay es un abuso por parte empresarial de las jornadas de trabajo y de estas horas extras no retribuidas".

La secretaria general de CCOO de Andalucía ha reivindicado que "se podrían crear en Andalucía más de 5.000 nuevos empleos con estas horas que no se pagan, ni se cotizan, ni se disfrutan como descanso por parte de las personas trabajadoras que las realizan" En este contecto, CCOO de Andalucía ha exigido al Gobierno andaluz y al empresariado andaluz el cumplimiento estricto del Convenio Colectivo y el respeto absoluto al Diálogo Social.