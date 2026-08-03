Un nuevo incendio en Cerro Muriano (Córdoba) moviliza a medios aéreos y terrestres del Infoca: el fuego ya está estabilizado

Un nuevo incendio forestal declarado este lunes en Cerro Muriano y que ya se ha dado por estabilizado ha movilizado a un amplio dispositivo del Infoca que ha luchado por tierra y aire para sofocar las llamas. Los bomberos forestales continúan trabajando en el lugar hasta su control y extinción, ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Según han explicado fuentes oficiales, el fuego se ha iniciado a las 19.27 horas, en el borde de la carretera N-432 en Cerro Muriano, en el término municipal de Córdoba. Tras casi dos horas de trabajo por tierra y aire, el Infoca ha dado por estabilizado el fuego, en torno a las 21.20 horas.

Amplio dispositivo por tierra y aire

En el lugar han trabajado hasta 71 bomberos forestales del Infoca, por tierra y aire, dentro de un dispositivo integrado por dos camiones autobombas, un helicóptero pesado, dos semipesados, dos aviones de carga en tierra cuatro anfibios ligeros y uno de coordinación. Los bomberos de Córdoba se han sumado durante la tarde al operativo, como apoyo al Infoca. Desde el parque de El Granadal se ha movilizado un camión forestal, una bomba urbana, una nodriza y dos unidades de mando, además de un equipo formado por un mando, dos conductores y cinco bomberos, han detallado fuentes del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

En un cruce de carreteras

Fuentes del Infoca han precisado que el fuego ha afectado fundamentalmente a una zona de vegetación, cerca de un cruce de varias carreteras, entre la N-432 hacía de Cerro Muriano y la vía que une esta zona con Los Villares.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado en sus redes sociales que el Infoca ha situado a la provincia de Córdoba en fase de emergencia, situación operativa uno, por el fuego iniciado en la tarde de este viernes. El dirigente regional ha pedido extremar las precauciones, seguir las indicaciones de las autoridades y alejarse de la zona del incendio.

La fase de emergencia se ha desactivado tras la estabilización del fuego y ahora la provincia se encuentra de nuevo en fase de preemergencia, situación operativa cero. En ese momento se han retirado de la zona los medios aéreos, aunque el operativo terrestre continúa trabajando con 40 efectivos, dos autobombas y una unidad médica, que permanecen desplegados para lograr su control y total extinción.

El personal del Restaurante los Pinares, cercano a la zona del incendio, ha podido seguir de cerca el inicio y la evolución de las llamas. Según relata a Diario CÓRDOBA Rafael García, propietario del establecimiento, el fuego se ha iniciado en una mediana situada en el citado cruce de carreteras y, rápidamente se ha propagado a una zona de vegetación cercana. García señala que el foco se sitúa a unos 600 metros del gran incendio declarado el 26 de julio.

Según relata el testigo, en los alrededores solo hay algunas viviendas pertenecientes a una pequeña parcelación y una antigua cantina que permanece cerrada desde hace años. A poca distancia se encuentra también el albergue de Cerro Muriano, donde actualmente se desarrollan los campamentos organizados por la Diputación de Córdoba.

Un helicóptero del Infoca sobrevuela una zona de viviendas cerana al incendio de Cerro Muriano. / Víctor Castro

Al menos una carretera, la N-432, ha permanecido cortada al tráfico durante los trabajos de extinción.

Sucesión de incendios forestales en Cerro Muriano

Este es el cuarto incendio que se registra en la zona en las últimas semanas, el último el pasado viernes. El más grave se inició el 26 de julio y las labores de extinción se prolongaron durante cinco días. Un de 270 personas tuvieron que ser desalojadas a causa de este fuego que arrasó 200 hectáreas y que se considera uno de los mayores incendios de la provincia en los últimos diez años.

De hecho, el paso de este fuego y de otros de menos envergadura registrados días después deja ya rastro en Cerro Muriano y ha cambiado por completo el paisaje de este enclave de la sierra cordobesa.

La sucesión de incendios vuelve a poner de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones durante los meses de mayor riesgo. Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y cualquier negligencia pueden facilitar que las llamas se propaguen con rapidez.

Fuente: Diario Córdoba