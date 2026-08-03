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Fallece Juan Lebrón, un referente del cine andaluz productor de 'Sevillanas', 'Flamenco' o 'Semana Santa'

El reconocido cineasta compartió su trayectoria profesional con autores como Carlos Saura o Manuel Gutiérrez Aragón

Juan Lebrón en una intervención en el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur

Juan Lebrón en una intervención en el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur / Canal Sur

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Sevilla

El cine y la televisión andaluza ha perdido al que fuera uno de sus grandes referentes. Juan Lebrón, nacido en Antequera en 1953 y con un estrecho vínculo con la ciudad de Sevilla y sus tradiciones ha fallecido este lunes a los 73 años.

Su trayectoria profesional, principalmente a finales de los años ochenta y en los 90, está vinculada a los grandes cineastas españoles como Carlo Saura, Manuel Gutiérrez Aragón o Vittorio Soriano. Aunque hay tres obras que destacan en su biografía y que le auparon a lo más alto del sector audiovisual: Sevillanas, estrenada durante la Expo' 92 de Sevilla; Flamenco que vio la luz en 1995 y se llegó a presentar en el Festival de Cine de Venecia y Semana Santa, un título que logró recoger las imágenes más espectaculares de la fiesta mayor sevillana y que se ha consolidado como uno de los archivos audiovisuales más importantes de la historia reciente de la ciudad.

A este título, precisamente, se refirió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el mensaje de despedida al célebre cineasta: "Con él se marcha parte de la memoria de la Sevilla del siglo XX a color".

Trayectoria vinculada a la televisión

La trayectoria profesional de Juan Lebrón arrancó no obstante en la televisión como cámara de TVE con Félix Rodríguez de la Fuente. Participó también en el programa 'El Arte de Vivir' con el que recorrió los principales centros culturales europeos y formó parte del equipo de la serie Verano Azul. Como productor sus grandes obras fueron los títulos acompañado de Carlos Saura, José Luis Borau o Manuel Gutiérrez Aragón.

Viajó y conoció casi todo el mundo tal y como él mismo resumía en su biografía en redes sociales: "Mas de cien países... Desde las selvas de Papúa New Guinea y Borneo, hasta navegar todo el Amazonas, desde el Río Negro o Guainía en Colombia, hasta su desembocadura en Belem, en el estado brasileño de de Pará; el Orinoco; el Mato Grosso; las selvas mayas de Chiapas y El Petén; el Chaco Paraguayo y la Patagonia".

A lo largo de su carrera recibió importantes reconocimientos, entre ellos la Rose d'Or y la Rosa de Plata del Festival de la Rose d'Or de Montreux (Suiza) por Sevillanas, una producción que además fue finalista en los Premios Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.

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Su último trabajo fue Andalucía Monumental, concebida con una estructura de ocho capítulos, cada uno de 25 minutos de duración, y dedicado al patrimonio monumental de cada una de las ocho provincias andaluzas. Lebrón padecía cáncer y había compartido la evolución de su enfermedad con sus seguidores a través de las redes sociales.

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