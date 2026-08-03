Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Toldos Puente San TelmoPesca en aguas de MarruecosMarruecos elude responsabilidadPisos estudiantes SevillaControles velocidad en SevillaCortes Avenida de La RazaRobo fruta en SevillaSevilla FC Fran GonzálezAemet Andalucía 40 gradosVirus Nilo Dos HermanasEclipse gafas JuntaBonoloto Primitiva Euromillones
instagramlinkedin

La Fiscalía archiva las dos últimas causas por los cribados de cáncer en Andalucía

Las denuncias se habían realizado a través de distintas fiscalías provinciales y han sido todas archivadas

Pruebas diagnósticas de cáncer de mama en Andalucía

Pruebas diagnósticas de cáncer de mama en Andalucía / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Correo

El Correo

Sevilla

La Fiscalía ha archivado las dos últimas causas que quedaban abiertas por las denuncias formalizadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Según fuentes de la Fiscalía consultadas por EFE la quincena de denuncias, que habían promovido la asociación El Defensor del Paciente, junto con particulares, y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía han quedado archivadas, como ha adelantado el diario Ideal.

A finales del pasado marzo, la Fiscalía informó de que las delegaciones provinciales del ministerio público habían archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga. En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había archivado tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.

El pasado diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos.

Noticias relacionadas y más

(Noticia en ampliación)

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía, la comunidad con más superdotados en sus escuelas: "Hay niñas que prefieren anular sus altas capacidades a no encajar en su entorno"
  2. Se suceden las reacciones de instituciones y compañeros por la muerte de Iñaki González-Pol: «Un servidor público ejemplar»
  3. Andalucía, una frontera sur de Europa pendiente de Ceuta: "Lo que ocurre no se puede enmarcar en ningún concepto de normalidad"
  4. Aemet anuncia un nuevo giro en Andalucía: bajada de temperaturas el lunes y vuelta a los 40 grados de nuevo
  5. Aemet acorta un día la ola de calor en Andalucía: estas ciudades bajarán entre 9 y 11 grados en 48 horas
  6. Aemet revisa la previsión en Andalucía: se descartan los 40 grados y la bajada más evidente llegará este día
  7. Los menores de Ceuta, primera prueba para el gobierno de PP-Vox en Andalucía: 'Será importante que las comunidades autónomas asuman la protección de esos niños
  8. Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva

La Fiscalía archiva las dos últimas causas por los cribados de cáncer en Andalucía

La Fiscalía archiva las dos últimas causas por los cribados de cáncer en Andalucía

El PSOE andaluz reta a Juanma Moreno a "abrir la boca" ante las "barbaridades" de Vox tras la crisis de Ceuta: "Sólo generan odio y racismo"

El PSOE andaluz reta a Juanma Moreno a "abrir la boca" ante las "barbaridades" de Vox tras la crisis de Ceuta: "Sólo generan odio y racismo"

Suben los contagios de fiebre de virus del Nilo transmitida por mosquitos en Andalucía: ya hay 16 casos, todos en la provincia de Sevilla

Suben los contagios de fiebre de virus del Nilo transmitida por mosquitos en Andalucía: ya hay 16 casos, todos en la provincia de Sevilla

Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: dónde bajarán las temperaturas esta semana

Aemet anuncia un cambio de tiempo en Andalucía: dónde bajarán las temperaturas esta semana

El hotel de cuatro estrellas de Mojácar con parque acuático, zona de juegos y restaurantes perfecto para visitar en familia: se puede ir a la playa paseando

El hotel de cuatro estrellas de Mojácar con parque acuático, zona de juegos y restaurantes perfecto para visitar en familia: se puede ir a la playa paseando

La pesca en aguas de Marruecos, otro pulso contra España: de la riqueza del caladero a los barcos amarrados en Barbate

La pesca en aguas de Marruecos, otro pulso contra España: de la riqueza del caladero a los barcos amarrados en Barbate

Todas las playas marítimas y continentales de Andalucía están abiertas al baño menos una

Todas las playas marítimas y continentales de Andalucía están abiertas al baño menos una

Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva

Un incendio en la mediana de la A-49 provoca colas kilométricas sentido Sevilla desde las playas de Huelva
Tracking Pixel Contents