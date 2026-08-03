El hotel de cuatro estrellas de Mojácar con parque acuático, zona de juegos y restaurantes perfecto para visitar en familia: se puede ir a la playa paseando

Cada vez son más las familias que aprovechan sus vacaciones de verano para disfrutar de alguno de los hoteles con parque acuático con los que cuenta Andalucía, y que permiten que tanto los adultos de la familia como los más pequeños disfruten de unas completas jornadas de descanso gracias a su extensa oferta de ocio y diversión. Es lo que ofrece Playamojácar Hotel, un hotel de cuatro estrellas situado junto al mar, en Almería.

Este hotel, que se localiza en el municipio almeriense de Mojácar, se encuentra en una ubicación privilegiada a escasos metros de la playa, lo que permite a sus usuarios acceder a la costa con tan solo un paseo, así como disfrutar de las mejores vistas desde sus propias habitaciones.

Buffet, pizzería y ocio para todos los públicos en Mojácar

De igual modo, este enclave ofrece una amplia oferta gastronómica para todos los públicos, con restaurante buffet, pizzería, bar junto a la piscina y bar teatro, donde probar los mejores cócteles mientras se llevan a cabo distintos espectáculos.

Playamojácar Hotel, el resort de cuatro estrellas en Almería con un parque acuático junto al mar / Playamojácar Hotel

Además, los usuarios pueden disfrutar en este hotel de una zona de juegos para todas las edades, así como de un gimnasio totalmente equipado para quien desee tener unas vacaciones más activas.

Zona splash, chorros y grandes toboganes acuáticos en Almería

Pero si algo destaca en este hotel de cuatro estrellas es su zona de splash con chorros y juegos de agua para los más pequeños y su gran parque de atracciones acuático para los más intrépidos.

Playamojácar Hotel, el resort de cuatro estrellas en Almería con un parque acuático junto al mar / Playamojácar Hotel

En este parque, los visitantes podrán adentrarse en sus enormes y laberínticos toboganes pensados para diferentes edades y gustos que finalizan en las distintas piscinas con las que cuenta el recinto.

Una completa oferta de ocio, diversión y disfrute familiar que se puede disfrutar en este hotel situado en el kilómetro 9 de la carretera de Garrucha a Carboneras por un precio de habitación por persona que se sitúa entre los 160 y los 340 euros.