Una nueva embarcación con migrantes llega a la costa de Algeciras en plena crisis migratoria en Ceuta: la Policía no ha localizado a sus ocupantes

Una nueva embarcación con migrantes ha llegado este lunes a la costa de Algeciras, sin que se haya interceptado a ninguna de estas personas por el momento. Esta embarcación ha sido descubierta tan solo un día después de que 17 personas de origen magrebí fueran localizadas en esta localidad y La Línea de la Concepción a bordo lanchas y motos de agua con las que trataban de alcanzar el litoral gaditano.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso fue recibido a este teléfono sobre las 08:00 horas de esta mañana, cuando se alertaba del avistamiento de una lancha con personas migrantes a bordo, sin que se haya determinado cuántas personas viajaban en la misma.

La embarcación fue localizada abandonada en la zona denominada como Cala Secreta, cerca del faro de Punta Carnero de Algeciras, y a la llegada de los efectivos policiales se constató que no había nadie cerca de la misma.

Esta situación se produce un día después de que dos embarcaciones llegasen a la comarca del Campo de Gibraltar con un total de 17 personas de origen magrebí, cinco de ellos localizados en Algeciras, como informaba el Ayuntamiento de esta localidad el domingo.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Algeciras y delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz Madrid (PP), explicaba este domingo que la llegada de embarcaciones con inmigrantes a distintos puntos del litoral campogibraltareño es una circunstancia "relativamente habitual" debido a la situación geográfica del Estrecho de Gibraltar. Es por eso que los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad mantienen "una coordinación permanente para actuar cuando se producen este tipo de incidencias".

Pese a lo habitual de este tipo de episodios en el Campo de Gibraltar, y en gran parte de las costas andaluzas, estas llegadas coinciden con la crisis migratoria ocurrida durante la semana pasada en Ceuta. Sin embargo, no se puede saber si las llegadas a la costa algecireña guardan relación con la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.