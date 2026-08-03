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El PSOE andaluz reta a Juanma Moreno a "abrir la boca" ante las "barbaridades" de Vox tras la crisis de Ceuta: "Sólo generan odio y racismo"

La portavoz adjunta pide al presidente que desautorice a su vicepresidente y que "esté a la altura" de la crisis generada por la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España).

Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Marcos Moreno - Europa Press

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J. A.

Sevilla

Andalucía mira muy de cerca la mayor crisis migratoria que ha sufrido Ceuta con la entrada de más de 60.000 personas y casi un centenar de fallecidos. La Junta tiene vigente un convenio que se elaboró entre cuestiones para apoyar a la ciudad autónoma en la atención de los menores cuando se viera desbordado, un marco de coordinación que ha permitido en torno a una treintena de traslados anuales, cifra que se alcanzó por ejemplo en 2025 y que se rebasó en momentos de especial saturación de los centros. Al mismo tiempo, zonas como las costas de Cádiz o Almería han sido escenario de la llegada irregular de numerosos inmigrantes en periodos como 2018 cuando la comunidad autónoma sufrió su mayor crisis, aunque esta tensión se ha ido rebajando en los últimos ejercicios.

Pero el Gobierno andaluz afronta esta crisis con un factor que establece una gran diferencia respecto a lo ocurrido en los últimos años: la entrada de Vox en el Gobierno con un discurso centrado en conceptos como la prioridad nacional, el rechazo a la acogida de menores inmigrantes o el recorte de las subvenciones a ONG que atiendan a las personas que llegan de forma irregular al país. En este punto centra el PSOE andaluz su discurso y sus críticas al Gobierno autonómico.

"Moreno debe abrir la boca ante las barbaridades pronunciadas por su vicepresidente (Manuel Gavira) y por otros miembros de Vox. "Lo único que se le ha ocurrido hacer es esturrear odio, racismo y una alarma que no se sostiene bajo ningún concepto.No sé si Moreno Bonilla va a seguir callado toda la legislatura ante todas las barbaridades que digan sus socios de gobierno", apuntó la portavoz adjunta del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, quien ha recordado cómo el presidente andaluz presumía hace apenas unos meses de su posición en relación con la inmigración: ""Es lamentable que un presidente que hace muy poquito nos contaba a todos que tenía el corazón así de grande, esté callado ante las alarmas, el racismo y el odio que esparce su vicepresidente desde el gobierno andaluz", ha subrayado.

Defensa de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez

La portavoz adjunta de los socialistas ha instado así al Gobierno de Juanma Moreno a que esté "a la altura de las circunstancias" de la crisis y a ponerse de lado del Gobierno de España frente a lo que ha calificado como una "utilización carroñera" por parte de PP y Vox de lo sucedido en Ceuta.

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"Cuando hay una crisis que afecta a parte del territorio español lo que hay que hacer es respetar la soberanía de España. Y la soberanía de España la representa el gobierno de España", apuntó Ferriz quien destacó que esta crisis haya sido gestionada por el Gobierno de Pedro Sánchez con "respuestas inteligentes y llenas de humanidad".

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