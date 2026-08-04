Antonio Sanz responde al archivo de todas las denuncias por los cribados del cáncer de mama en Andalucía: "Han pinchado en hueso"

El archivo de la quincena de denuncias presentadas ante la Fiscalía por los fallos en los cribados del cáncer de mama ha cerrado la vía penal a la espera de cómo se resuelvan las decenas de reclamaciones por responsabilidad patrimonial formuladas por mujeres que habían sufrido retrasos en las pruebas diagnósticas o errores en la información. El cierre de las investigaciones abiertas a instancias de partidos políticos, entidades o particulares ha reforzado la posición de la Consejería de Sanidad que considera que ha dado un paso clave más en su estrategia para dar por cerrada la mayor crisis sanitaria y política que se ha producido en la comunidad desde 2018.

"Los tribunales nos han dado en todos los casos la razón. Pedimos respeto al sistema sanitario público de Andalucía y a los profesionales. Pedimos a la izquierda que deje de atacar de una vez por todas a los profesionales sanitarios y que respete su trabajo. Una vez más la oposición ha pinchado en hueso", apuntó el consejero de Presidencia y Sanidad, Antonio Sanz, quien defendió la respuesta proporcionada por su área tras la crisis que provocó, entre otros, el ces de su predecesora en el cargo.

"Desde el principio explicamos lo que había ocurrido y nos pusimos manos a la obra para avisar a todas y cada una de las mujeres y hacerle la prueba correspondiente en los casos que fueran necesarios. En dos meses todas tenían realizada la prueba correspondiente y hemos invertido en el programa de cribados un crédito extraordinario de más de 100 millones de euros en reforzar esos cribados en Andalucía. Hemos contratado el 90% de los 705 profesionales que nos comprometimos. Hemos implantado el acto único y hemos reforzado todo el circuito del cribado de cáncer de mamá", resumió Sanz.

El PSOE pide responsabilidades

Pese al archivo de las denuncias, la oposición mantuvo sus críticas y su exigencia de responsabilidades por los fallos en los cribados que, según los datos de la Junta de Andalucía, afectaron a 2.317 mujeres. “La mayor negligencia sanitaria que ha habido en España no ha acabado”, apuntó la segunda portavoz adjunta del PSOE andaluz, Ángelez Férriz.

“El hecho de que la Fiscalía haya decidido archivar la parte penal del cribado del cáncer de mamá no acaba con la negligencia política y la responsabilidad sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla. Lo único que ha hecho es perseguir a las mujeres que lo denunciaron e intentar taparlo. Seguimos sin saber si esas mujeres están siendo a día de hoy atendidas”, ha denunciado Férriz, que ha recordado que “no hay informes médicos, no hay absolutamente nada, se niegan a una comisión de investigación en este Parlamento”. De ahí que, desde el Grupo Socialista, inciden en que no dejarán "de pelear porque se sepa la verdad, porque de no haber sido por esa denuncia muchas mujeres a día de hoy en Andalucía estarían desarrollando un cáncer que se podía haber evitado”.

De momento, no obstante, hay decenas de reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas ante la Junta de Andalucía y respaldadas por la asociación Amama que están pendientes de respuestas y que son la fase previa para el inicio de una vía judicial, aunque en este caso por la vía administrativa, no por la penal.