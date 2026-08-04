De la compra de la Nao Victoria a su posterior subasta: el Archivo de Sevilla reúne documentos clave de la primera vuelta al mundo en una nueva exposición

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla acoge una exposición centrada en el quinto centenario del fallecimiento de Juan Sebastián El Cano tras capitanear la nave que dio la primera vuelta al mundo. La muestra reúne documento originales conservados en el centro desde hace décadas así como facsímiles custodiados por otros archivos, mapas y recursos artísticos y escenográficos. La exposición estará abierta desde el 4 de agosto hasta el mes de septiembre.

La muestra recoge una extensa documentación que posee el Archivo Provincial de Sevilla. Entre ellas, las disposiciones personales y económicas rubricadas por ElCano el 1 de agosto de 1519 nueve días antes de la partida. Entre otras cuestiones, en ellas Juan Sebastián El Cano otorga poder a Juan de Acurio, contramaestre de la nave; a Domingo de Irarza, carpintero; a sus hermanos Sebastián y Domingo del Cano, y al mercader sevillano Francisco de Santa Cruz, autorizándoles para reclamar y cobrar en su nombre las cantidades que se le adeudaran por el sueldo fijado por el rey para el viaje, así como por contratos, fletes y mercancías cargadas en la nave. El documento conserva, además, la firma de Juan Sebastián Elcano.

También forman parte del archivo y de la muestra los documentos relativos a la compraventa de la nao 'Victoria', una declaración acerca de la adquisición de la embarcación para formar parte de la expedición así como con una escritura, de febrero de 1523, que detalla la venta en pública almoneda (subasta) de la embarcación tras culminar la primera circunnavegación de la Tierra y haber regresado a Sevilla. Este último documento refleja que la citada almoneda o subasta de la nao ‘Victoria’ comenzó el 16 de febrero en las gradas de la catedral de Sevilla. La nave, que se encontraba en el río Guadalquivir, se ofrecía con su barca, jarcia, aparejos y un inventario detallado de velas, instrumentos de navegación, artillería, armas y otros pertrechos. Tras varias jornadas de pujas, fue rematada el 26 de febrero por Fernando de Zuazo, administrador de los bienes del mercader genovés Esteban Centurión, por 285 ducados de oro, y la venta quedó formalizada el día 27.

Otra documentación de la muestra

La muestra se completa con facsímiles de documentos custodiados por otros archivos, como la relación de tripulantes de la armada de la Especiería en 1519; el testamento otorgado por Elcano el 26 de julio de 1526 a bordo de otra nao denominada también ‘Victoria’; de la carta escrita en Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, en la que relató las incidencias de la expedición; y la carta en la que solicitó mercedes a Carlos I y comunicó su llegada, con la respuesta del secretario Francisco de los Cobos anotada al margen.

Se exhiben, asimismo, el mapa de Asia del Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, de 1570, y el planisferio elaborado por Diego Ribero en Sevilla en 1529, sobre el que se representa la ruta de la circunnavegación conforme a la hipótesis de Tomás Mazón, junto con otras reproducciones cartográficas, vistas históricas de Sevilla y recursos artísticos y escenográficos relacionados con Elcano y la nao Victoria.

“En medio del océano Pacífico, el 4 de agosto de 1526, embarcado en una nueva expedición a las Islas de las Especias, fallecía el capitán Juan Sebastián Elcano, cuya titánica gesta al completar la primera circunnavegación de la Tierra le ha hecho merecedor para siempre de un lugar muy destacado en los anales de nuestra historia”, ha destacado la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo.