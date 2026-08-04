Una vivienda de segunda mano en Andalucía cuesta casi 30.000 euros más que hace un año: el precio crece el 14%

El precio de la vivienda sigue al alza en Andalucía, al igual que sucede en el resto del país. Si bien comienzan a vislumbrarse los primeros síntomas de moderación, la escasez de oferta y el aumento de los precios siguen presionando los precios a niveles que muchos no pueden permitirse. Más aún cuando el alquiler continúa marcando récords históricos, lo que ha traído consigo que la vivienda se sitúe como principal preocupación para los españoles, según los últimos barómetros del CIS.

Un informe de Fotocasa apunta a que, si bien en una comparativa intermensual los precios de la segunda mano dentro del mercado inmobiliario se mantiene prácticamente en las mismas cifras en Andalucía, si se observan los datos de un año atrás, la realidad es que en este segmento ha aumentado un 14%, lo que hace que comprarse un piso cueste casi 30.000 euros más que en julio de 2025. Esto es: una vivienda de unos 80 metros cuadrados ha pasado de costar 208.835 euros del año a los 237.852 euros del mismo mes de 2026.

Un crecimiento menos acusado

En cualquier caso, y como marca la tendencia intermensual, el incremento no es tan acusado como en meses anteriores. De hecho, el informe de Fotocasa indica que en julio de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, el crecimiento fue superior a los 37.000 euros y en agosto del año pasado fue de 40.000. El alza de julio de 2026 es, por tanto, la menos acusada de los últimos 12 meses.

"Durante los próximos meses es previsible que la actividad evolucione hacia una fase de mayor normalización por las limitaciones financieras de parte de la demanda. No obstante, mientras la oferta siga siendo insuficiente para absorber una demanda sólida, los precios continuarán manteniendo una tendencia al alza", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Málaga, por encima de los 4.000 euros el metro cuadrado

De todas las provincias andaluzas, Málaga es la que cuenta con un metro cuadrado más caro. Y con mucha diferencia, ya que es la única que supera con creces los 4.000 euros el metro cuadrado (esté en los 4.651). En segundo lugar, se sitúa Granada, donde marca 2.532 euros/m2, mientras que Cádiz, con 2.454 euros/m2, completa el podio andaluz.

También la capital de provincia más cara es Málaga, según el estudio de Fotocasa, al alcanzar los 4.331 euros por m2, seguida de Cádiz con 3.396 euros/m2 y Granada capital con 2.948.

El precio sube el 92% de los municipios andaluces analizados

Según el informe, el precio medio de la vivienda de segunda mano sube en el 92% de los 91 municipios con variación interanual analizados. En nueve (10%) de los municipios sube el valor interanual de la vivienda por encima del 20%. Se trata de Santa Fe (54,9%), Motril (42,3%), Manilva (34,8%), Garrucha (26,5%), Antequera (26,2%), Vícar (24,4%), Arcos de la Frontera (23,2%), Vera (22,2%) y La Línea de la Concepción (20,9%).

En el otro lado se encuentran las ciudades con los mayores descensos interanuales, que son Ayamonte (-15,3%) y Armilla (-11,1%).

Algunas de las localidades analizadas superan incluso los 5.000 euros por metro cuadrado de media. Es el caso de Marbella, Benahavís, Estepona, Tarifa, Fuengirola y Nerja.