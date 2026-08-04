No solo fútbol: el Trofeo Carranza convierte Cádiz en una gran fiesta este sábado

Cádiz celebrará el próximo sábado 8 de agosto una programación especial con motivo del Trofeo Carranza, que se disputará en el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 9, enfrentado al Cadiz CF con el Córdoba CF. La agenda paralela incluirá actividades gratuitas para los niños, talleres, animación y dos conciertos en el Paseo Marítimo.

El Ayuntamiento de Cádiz ha organizado estas propuestas con el objetivo de ampliar la celebración más allá del partido y ofrecer alternativas de ocio para familias y aficionados durante una de las jornadas más señaladas del verano gaditano.

Actividades infantiles desde las 19:00 horas

La programación comenzará a las 19:00 horas en la Glorieta de Ana Orantes, donde se celebrará la previa del encuentro con diferentes actividades gratuitas dirigidas especialmente a los más pequeños.

Los niños podrán participar en talleres de elaboración de banderas, hacerse tatuajes temporales del Cádiz CF y disfrutar de un servicio de pintacaras. También se instalará un fotomatón para que las familias y los aficionados puedan llevarse un recuerdo de la jornada.

Concierto de Nolasco y La Manuela

Una vez finalizada la programación infantil, las actividades se trasladarán al escenario instalado en el Paseo Marítimo, a la altura de la calle Brasil.

El cantante Nolasco será el encargado de abrir las actuaciones musicales a partir de las 21:00 horas.

La música continuará a las 22:30 horas con el concierto del grupo gaditano La Manuela, que cerrará la programación organizada en el Paseo Marítimo con motivo del Trofeo Carranza.

Horarios de las actividades del Trofeo Carranza en Cádiz

19:00 horas. Actividades infantiles y familiares: talleres de banderas, tatuajes del Cádiz CF, fotomatón y pintacaras. Lugar: Glorieta de Ana Orantes .

Actividades infantiles y familiares: talleres de banderas, tatuajes del Cádiz CF, fotomatón y pintacaras. Lugar: . 21:00 horas. Concierto de Nolasco . Lugar: Paseo Marítimo, a la altura de la calle Brasil .

Concierto de . Lugar: . 22:30 horas. Concierto de La Manuela. Lugar: Paseo Marítimo, a la altura de la calle Brasil.

Programa deportivo sobre la historia del Trofeo Carranza

Las actividades del sábado se suman al programa deportivo que se ha venido desarrollando durante el mes de julio en colaboración con Trofeístas Confesos.

Este ciclo concluirá este martes 4 de agosto con la mesa redonda titulada Pasado, presente y futuro. El Trofeo en clave municipal, centrada en la evolución, la importancia y las perspectivas de futuro del histórico torneo gaditano.

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Desde el Ayuntamiento señalan que tanto el programa deportivo como los conciertos y las actividades familiares buscan reforzar la relevancia del Trofeo Carranza y convertir su celebración en una jornada de ocio abierta al conjunto de la ciudad.