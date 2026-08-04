Giro en el crimen de Benahavís: el detenido fue pareja de la víctima en 2019 y se investiga si hubo violencia sexual antes de la agresión

Giro en la investigación del asesinato de la mujer hallada con heridas de arma blanca en su vivienda del municipio malagueño de Benahavís. El hombre que fue detenido la semana pasada tras diez días de búsqueda mantuvo una relación con la víctima en 2019, por lo que la violencia de género, inicialmente descartada por la Guardia Civil, vuelve a planear sobre el caso.

Así lo ha revelado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuyas fuentes han precisado que, tras finalizar aquella relación, el hombre regresó a su país, aunque más recientemente volvió a la Costa del Sol y contactó con la mujer. "Ella le alquiló una habitación en la casa donde residía y ahora la investigación trata de determinar si se retomó la relación sentimental y si la agresión se produjo como consecuencia de un ataque de celos del detenido", han explicado.

El TSJA ha añadido que la plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella decretó ayer el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del sospechoso, que tras su detención fue ingresado en el Hospital Costa del Sol tras autoinfligirse cortes en las venas de los brazos y en el cuello durante su arresto. En su comparecencia ante el juez se acogió a su derecho de no declarar, pero fue informado de que se le investiga por un delito de homicidio y otro contra la libertad sexual, ya que la mujer fue encontrada con la camisa y el sujetador rotos "fruto de un forcejeo físico".

Las fuentes han apuntado que la instrucción de este caso se llevará en el juzgado especializado en delitos contra la mujer por la relación sentimental previa que pudo haber sido retomada y por la posibilidad de la víctima hubiera sufrido violencia sexual antes de ser apuñalada.

Un fuerte grito y fuga

Los hechos se conocieron sobre las 9.00 horas del 21 de julio. Una llamada al 112 alertó de una posible agresión grave en el interior de una vivienda de la Urbanización Los Arqueros y Las Jacarandas. El alertante aseguró que había escuchado un grito muy fuerte procedente de un inmueble del que poco después salió un hombre que se marchó del lugar a toda prisa en un vehículo y que había muchos restos de sangre. Cuando los sanitarios y la Guardia Civil llegaron al lugar no pudieron hacer nada por la mujer, que presentaba heridas de arma blanca en el cuello. Los investigadores identificaron al presunto autor desde el primer momento, aunque inicialmente se le calificó como un conocido de la víctima, que tenía 45 años y era de origen húngaro.

Fuente: La Opinión de Málaga