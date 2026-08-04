¿Hay riesgo de sequía? Así evolucionan las reservas de agua en Andalucía tras las olas de calor

Los embalses de Andalucía mantienen unas reservas de agua muy elevadas pese al ligero descenso registrado en la última semana. Este martes, 4 de agosto, los pantanos andaluces almacenan 8.512 hectómetros cúbicos (hm³), lo que representa el 76,79% de su capacidad total (11.084 hm³), según los datos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En los últimos siete días, las reservas han disminuido en 119 hm³, aunque continúan en niveles muy superiores a los registrados en los últimos años.

Reservas muy por encima de la media

A pesar de este descenso, los pantanos andaluces experimentan un crecimiento de casi 35 puntos respecto a la media de los últimos diez años, que se sitúa al 42,29%, con 4.688 hm3, y mejoran en más de 26 puntos respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 5.587 hm3 (50,4%).

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 76,9%, con 6.176 hm3, 92 hm3 menos en una semana. Superan la media de los diez últimos años (3.277 hm3) y mejoran en 2.161 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 4.015 hm3.

Cuenca Mediterránea Andaluza

La Cuenca Mediterránea Andaluza también desciende ligeramente sus reservas hasta el 70,61%, con 829 hm3, once menos en una semana. Asimismo, su reserva supera la media de los últimos diez años (531 hm3) y la del año pasado, cuando contenían 606 hm3 en este periodo.

Por su parte, las reservas de los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva descienden respecto a la pasada semana situándose en 175 hm3, al 76,4% de su capacidad. Además, la media de los últimos diez años (172 hm3) es ligeramente inferior a la cifra registrada en la actualidad y cuenta con ocho hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2025, fecha en la que alcanzaban 183 hm3.

Guadalete-Barbate sigue por encima del 80%

La demarcación hidrográfica de Guadalete-Barbate, en Cádiz, desciende esta última semana y se sitúa al 80,67% de su capacidad total, con 1.332 hm3, 14 menos. Además, la reserva cuenta actualmente con 548 hectómetros más que en la misma semana de 2025, cuando se situaba en 783, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (708 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 69,6% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 39.016 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo durante este período en 969 hm3 (el 1,7% de la capacidad total de los embalses).