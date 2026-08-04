Investigados cuatro furtivos con 500 kilos de pescado capturado ilegalmente en Doñana

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de Doñana (Seprona), en colaboración con agentes y celadores medioambientales del Espacio Natural de Doñana, investigan a cuatro personas por practicar pesca furtiva con trasmallos ilegales en el Parque Nacional y Natural de Doñana. La actuación se desarrolló en las zonas de Matochal y Veta la Palma, en el término municipal de La Puebla del Río (Sevilla), junto al límite entre Sevilla y Huelva, y permitió intervenir 500 kilos de pescado presuntamente destinados a su venta ilegal.

Pesca furtiva nocturna en Doñana

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los furtivos se encontraban dentro del interior del Parque Natural de Doñana pescando con trasmallos ilegales --artes de pesca masivos no selectivos-- y carecían de los permisos del Espacio Natural de Doñana para pescar dentro de las balsas y caños del parque, aprovechando las horas nocturnas para pasar desapercibidos y acceder a zonas protegidas y no autorizadas.

Durante la intervención, los agentes identificaron a cuatro furtivos que salían del Parque Nacional con cuatro vehículos quads, tres remolques, material para pesca, aproximadamente mil metros de trasmallos ilegales y 500 kilos de pescado capturados para su venta ilegal, entre las especies de doradas, corvinas y lisas.

Dos delitos contra la flora y fauna

Las personas identificadas son investigadas por dos delitos contra la flora y fauna y por pesca furtiva ilegal. Además se han propuesto para sanción por las irregularidades observadas.

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Esta actividad ilegal se ha desarrollado en una zona de alto valor ecológico, afectando a zonas de protección para las aves en Doñana, además de perturbar el hábitat de las diferentes especies del ecosistema. El dispositivo ha sido llevado a cabo por el destacamento del Seprona de Doñana junto con los agentes y celadores de medioambiente del Espacio de Doñana.