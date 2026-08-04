Playas
Una playa urbana para perros en Punta Umbría: dónde está y qué servicios ofrece
Fue la novedad el pasado año 2024 cuando se puso en marcha y se ha revelado como todo un éxito
La playa canina de Punta Umbría (Huelva) fue una de las principales novedades cuando abrió sus puertas en junio de 2024, y desde entonces ha cosechado un notable éxito. Este espacio se encuentra en la playa urbana de La Canaleta, ocupa una superficie de 15.000 metros cuadrados junto al espigón y dispone de ducha para perros. El acceso se realiza de manera exclusiva desde el propio espigón.
Durante su inauguración, el alcalde de Punta Umbría destacó que se trataba de una reivindicación histórica, ya que los vecinos reclamaban una playa canina dentro del núcleo urbano, sin necesidad de desplazarse y dotada de todos los servicios. Además, subrayó que los bañistas pueden disfrutar de la playa con sus mascotas en una zona delimitada, situada junto al espigón y con una entrada independiente desde este punto.
“Es la única playa canina autorizada por Costas y Medio Ambiente en el litoral puntaumbrieño, la anterior de la zona de La Bota ya no funciona como tal”. En este sentido, señaló que “creemos que ha sido una decisión acertada, porque ésta de la Canaleta está mucho mejor acotada, tiene accesos independientes y además linda con el espigón, por lo que ya no es una zona de paso, como sí ocurría con la otra”.
Por todo ello, Hernández Cansino ha concluido que “Punta Umbría gana en su oferta de playa con esta nueva zona para mascotas”, felicitando por ello a las concejalías de Turismo y Bienestar Animal, implicadas en su gestión.
Normas de la playa canina
El primer edil ha recordado que los usuarios de este espacio para mascotas deben cumplir una serie de normas que están especificadas en la cartelería de la zona.
Así, todos los perros deberán ir con correa y solo estará permitido el acceso a la playa canina por la zona habilitada. Los potencialmente peligrosos están obligados a llevar bozal y a cumplir la Ley 50/1999 y Real Decreto 287/2002. La mascotas tendrán que estar vigiladas por sus dueños, siendo obligatorio recoger sus excrementos y depositarlos en la papelera.
Del mismo modo, está prohibido causar molestias al resto de usuarios y es responsabilidad del propietario los daños que pueda causar el animal. A este respecto, el propietario deberá portar la documentación del animal en regla.
Por otra parte, está prohibido pescar en esta zona y queda prohibido el baño a personas en este tramo de playa canina.
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