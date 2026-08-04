Montañismo
Rescatan en helicóptero a una excursionista tras caer en la Garganta Verde de Zahara de la Sierra
Efectivos del GREIM de la Guardia Civil han localizado y rescatado a la mujer, que se encontraba en el interior de la Garganta Verde tras superar el último rápel
Una mujer de 35 años ha sido rescatada este martes después de sufrir una caída mientras realizaba una excursión por la Garganta Verde, en el término municipal de Zahara de la Sierra. La herida, que presentaba un golpe en la cabeza, ha sido trasladada en helicóptero hasta el Hospital de Ronda.
El aviso de socorro se recibió en el teléfono de Emergencias 112 a las 14:45 horas. Según la información facilitada, la excursionista se encontraba en el interior de la Garganta Verde y había sufrido el accidente después de superar el último rápel del recorrido.
Tras recibir la alerta, el centro coordinador movilizó a los servicios sanitarios del 061 y a la Guardia Civil, que desplazó hasta la zona a efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM).
Los especialistas consiguieron localizar y rescatar a la mujer, que fue evacuada en helicóptero debido a las dificultades de acceso al lugar y a las lesiones que presentaba. Posteriormente, fue ingresada en el Hospital de Ronda para recibir atención médica.
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