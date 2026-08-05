Accidente en la playa de Doñana: evacuado un menor en helicóptero tras golpearse la cabeza saltando desde una boya

Un menor de edad ha tenido que ser evacuado en helicóptero a un hospital de Sevilla después de sufrir un grave accidente en la playa de Doñana, a la altura de la bajada de Torre del Loro, en el término municipal de Almonte (Huelva). El accidente ocurrió la pasada semana, cuando el niño saltó desde una boya que se encontraba varada en tierra. Al caer, se golpeó la cabeza contra el suelo y quedó inconsciente, según ha informado la Guardia Civil.

Dolor de espalda y dificultades para mover las extremidades

La Central Operativa de Servicios (COS) recibió un aviso alertando de lo sucedido y movilizó hasta la zona a una patrulla. Cuando los agentes llegaron, el menor ya había recuperado la consciencia, aunque presentaba un fuerte dolor en la espalda y tenía dificultades para mover las extremidades.

La elevada afluencia de personas en la playa y la complejidad del acceso dificultaron la llegada de los servicios de emergencia. Por este motivo, los agentes utilizaron un vehículo oficial para trasladar hasta el lugar del accidente al personal sanitario y el material necesario para atender al niño.

Trasladado a un hospital de Sevilla

Una vez inmovilizado y estabilizado sobre una camilla, los servicios de emergencia solicitaron la intervención de un helicóptero del 061. La aeronave evacuó al menor hasta un centro hospitalario de Sevilla, donde recibió asistencia sanitaria especializada.

La Guardia Civil ha pedido extremar las precauciones durante las actividades de ocio en las playas y valorar los posibles riesgos, tanto para la propia seguridad como para la de otras personas.

Los peligros de realizar acrobacias en la arena

Desde hace unos años ha surgido la moda de realizar acrobacias y saltos en la playa impulsados por una boya enterrada. Esta técnica, conocida como backflip playa, no obstante entraña una serie de riesgos para todas las personas que no tengan un entrenamiento específico.

El mecanismo para llevarla a cabo es sencillo, se excava un agujero en la arena y se entierra una boya de las que se usan para delimitar el baño en las playas. Con esta escueta infraestructura, muchos jóvenes y adultos se impulsan con el hinchable para saltar y hacer acrobacias.

Igual que es sencillo, también supone una serie de peligros, ya que si no se tiene práctica, las caídas de cabeza, como es la de caso de este menor, y en las situaciones más extremas, puede ocasionar lesiones medulares de gravedad.