Este pueblo de Huelva prepara un viaje a la Edad Media con mercado de artesanía, tabernas y conciertos

Cortegana volverá a viajar varios siglos atrás con la celebración de las XXIX Jornadas Medievales, una de las citas culturales y turísticas más destacadas del verano en la provincia de Huelva. La programación se desarrollará desde este jueves 6 hasta el domingo 9 de agosto y llenará durante cuatro días el castillo, las calles y las plazas del municipio de espectáculos, música, teatro, artesanía y actividades para toda la familia.

La edición de 2026 se presenta bajo el lema La Captura del Eclipse, una historia inspirada en la lucha contra la oscuridad que servirá como hilo conductor de las distintas representaciones. El evento, reconocido como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, volverá a tener como escenario principal el Castillo de Cortegana, considerado el castillo medieval más visitado de la provincia de Huelva.

Inauguración de las Jornadas Medievales de Cortegana

La apertura oficial tendrá lugar el jueves 6 de agosto y estará protagonizada por el estreno de ‘Un corazón medieval’, un espectáculo completamente renovado que introducirá al público en la historia de ‘La Captura del Eclipse’.

La producción combinará interpretación, música y elementos visuales para presentar un relato centrado en valores como la esperanza, la valentía y la unión frente a la oscuridad. La inauguración estará acompañada por un gran pasacalles que recorrerá diferentes espacios de la villa medieval.

Mercado medieval, talleres y animación durante los cuatro días

Desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de agosto, vecinos y visitantes podrán recorrer el gran mercado medieval, compuesto por puestos de artesanía, productos tradicionales y espacios gastronómicos.

La programación contará además con una zona dedicada a los gremios artesanales, exhibiciones de antiguos oficios, talleres participativos, tabernas ambientadas y propuestas dirigidas especialmente al público infantil.

A lo largo de cada jornada se sucederán los pasacalles, actuaciones musicales, representaciones teatrales, espectáculos de circo, danza y animación itinerante. Los personajes medievales recorrerán las calles y plazas de Cortegana para integrar al público en la ambientación y convertir el casco urbano en un gran escenario al aire libre.

Festival Internacional Sierra Celta: conciertos del 7 y 8 de agosto

Uno de los platos fuertes será el Festival Internacional Sierra Celta, que se celebrará durante las noches del viernes 7 y el sábado 8 de agosto en el entorno del Castillo de Cortegana.

El viernes 7 de agosto actuarán:

BackWest , formación irlandesa que combina la música tradicional celta con una puesta en escena dinámica y contemporánea.

, formación irlandesa que combina la música tradicional celta con una puesta en escena dinámica y contemporánea. Luneris, dúo femenino que une instrumentos y melodías de raíz celta con sonidos actuales.

El sábado 8 de agosto llegará el turno de:

The Red Hot Chilli Pipers , banda escocesa conocida internacionalmente por fusionar las gaitas con el rock, la batería y las guitarras eléctricas.

, banda escocesa conocida internacionalmente por fusionar las gaitas con el rock, la batería y las guitarras eléctricas. Triquel , una de las formaciones de referencia del folk rock nacional.

, una de las formaciones de referencia del folk rock nacional. Aérokorda, grupo ganador del Concurso Runas del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, que completa el cartel internacional de esta edición.

Concierto histórico el domingo 9 de agosto

La programación cultural incluirá también una propuesta especial vinculada al patrimonio musical de Cortegana. El domingo 9 de agosto, a las 21.00 horas, la Iglesia Parroquial del Divino Salvador acogerá el concierto Secundum Morem Ecclesiae Hispalensis, a cargo de Schola Cantorum Paradisi Portae.

Schola Cantorum Paradisi Portae / Jornada Medievales de Cortegana

Durante la actuación se interpretarán composiciones litúrgicas del siglo XVI conservadas en el cantoral del Castillo de Cortegana, un manuscrito elaborado durante el primer cuarto de ese siglo que ha llegado prácticamente intacto hasta la actualidad.

El concierto permitirá escuchar un repertorio relacionado con la antigua liturgia hispalense anterior a la reforma tridentina y dará a conocer una de las piezas documentales más destacadas del patrimonio histórico local.

Programación completa de las Jornadas Medievales de Cortegana 2026

Las Jornadas Medievales de Cortegana 2026 se celebrarán durante cuatro días:

Jueves 6 de agosto: inauguración, espectáculo Un corazón medieval, pasacalles y apertura de la programación medieval.

inauguración, espectáculo Un corazón medieval, pasacalles y apertura de la programación medieval. Viernes 7 de agosto: mercado, talleres, teatro, música, animación de calle y conciertos de BackWest y Luneris en el Festival Sierra Celta.

mercado, talleres, teatro, música, animación de calle y conciertos de BackWest y Luneris en el Festival Sierra Celta. Sábado 8 de agosto: actividades medievales durante toda la jornada y conciertos de The Red Hot Chilli Pipers, Triquel y Aérokorda.

actividades medievales durante toda la jornada y conciertos de The Red Hot Chilli Pipers, Triquel y Aérokorda. Domingo 9 de agosto: última jornada de mercado, espectáculos y actividades, además del concierto Secundum Morem Ecclesiae Hispalensis a las 21.00 horas en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador.

Con esta programación, Cortegana volverá a convertirse en uno de los principales destinos de turismo cultural de Andalucía, ofreciendo actividades para todos los públicos entre el patrimonio de su castillo, la música internacional y la ambientación de sus calles.