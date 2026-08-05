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Incendio Forestal

Desalojos preventivos en San Roque por un incendio forestal cerca de líneas de alta tensión

El Ayuntamiento de San Roque ha ordenado la evacuación preventiva de viviendas cercanas al incendio forestal activo en Pasada Honda, donde trabajan medios aéreos y terrestres.

Un helicóptero del Plan Infoca descargando agua sobre el incendio declarado en un paraje de San Roque este miércoles 5 de agosto.

Un helicóptero del Plan Infoca descargando agua sobre el incendio declarado en un paraje de San Roque este miércoles 5 de agosto. / AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

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A. R. C.

Cádiz

El Ayuntamiento de San Roque ha ordenado el desalojo preventivo de varias viviendas próximas al incendio forestal declarado este miércoles en terrenos cercanos a Pasada Honda, en la zona sur del municipio gaditano. El fuego continúa activo y en la zona trabaja un amplio dispositivo de extinción con medios aéreos y terrestres.

Las causas del incendio se desconocen por el momento. La principal preocupación de los equipos desplegados es la presencia de numeroso cableado eléctrico de alta tensión en el entorno afectado por las llamas.

Vista aérea del incendio declarado en un paraje de San Roque (Cádiz) por el Plan Infoca

Vista aérea del incendio declarado en un paraje de San Roque (Cádiz) por el Plan Infoca / PLAN INFOCA

Desalojos preventivos junto a la zona del incendio

El desalojo de las viviendas cercanas se ha adoptado como medida preventiva ante la evolución del fuego. El Ayuntamiento no ha precisado por el momento cuántos inmuebles ni cuántas personas se han visto afectadas.

El alcalde de la localidad, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asegurado que el consistorio sigue de cerca el incendio y mantiene una coordinación permanente con los servicios de emergencia implicados en las labores de extinción.

El teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, también se ha desplazado hasta las proximidades de la zona afectada para conocer sobre el terreno el desarrollo del operativo y las previsiones para las próximas horas.

Un amplio dispositivo por tierra y aire

En el incendio trabajan cinco grupos de bomberos forestales, integrados por 35 efectivos, además de otras 20 personas pertenecientes a las Brigadas de Refuerzo contra Incendios, las Brica.

El dispositivo terrestre se completa con tres técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos vehículos autobomba. También participan efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Policía Local de San Roque.

Por aire se han movilizado varios medios del Plan Infoca. Entre los recursos detallados se encuentran dos helicópteros semipesados, un helicóptero pesado, dos aviones anfibios ligeros y un avión de coordinación. Fuentes del dispositivo han situado en torno a nueve los medios aéreos movilizados durante la emergencia.

Los equipos confían en que el despliegue permita controlar el incendio durante las próximas horas. En principio, el viento presente en la zona no estaría dificultando de forma significativa las tareas de extinción.

Recomendaciones para los vecinos

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha pedido a la población que siga en todo momento las instrucciones de los operativos y la información difundida a través de los canales oficiales. Las principales recomendaciones son:

  • Cerrar puertas y ventanas para impedir que el humo entre en las viviendas.
  • No acercarse al incendio ni desplazarse hasta la zona para observar el operativo.
  • Evitar circular por las carreteras y caminos próximos, con el objetivo de facilitar el paso de los vehículos de emergencia.
  • Proteger especialmente a niños, personas mayores y personas con enfermedades respiratorias.
  • Cumplir las indicaciones de evacuación o confinamiento que puedan trasladar los servicios de emergencia.

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El Ayuntamiento ha realizado además un llamamiento a la máxima prudencia y ha pedido que no se difundan informaciones que no procedan de fuentes oficiales mientras continúan los trabajos para controlar el fuego.

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