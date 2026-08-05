José Luis Sanz abre otro frente con Vox y reclama la implantación de la tasa turística en Andalucía: "Sevilla la necesita"

El alcalde de Sevilla ha abierto otro frente con Vox. José Luis Sanz ha sido el primero de los regidores en poner encima de la mesa abiertamente la reivindicación de la implantación de una tasa turística en Andalucía, una medida congelada durante la etapa de Arturo Bernal pese a las peticiones de los principales destinos turísticos autonómicos y que el nuevo consejero de Turismo, Manuel Gavira, ha rechazado en repetidas ocasiones en el Parlamento autonómico con una posición que ratificó en su primera comparecencia pública tras la aprobación de la nueva estructura del gobierno de Juanma Moreno. "Le solicitaremos una reunión al vicepresidente y consejero de Turismo y volveré a poner encima de la mesa que creo que mi ciudad necesita la tasa turística. Como la pagamos los sevillanos cada vez que vamos a Roma, Ámsterdam, Venecia o casi cualquier otra ciudad, creo que es importante para Sevilla", ha advertido el alcalde de Sevilla en una entrevista concedida a Europa Press.

El alcalde de Sevilla ha protagonizado recientemente otros dos enfrentamientos con la formación de Santiago Abascal. En plena negociación del acuerdo de gobierno, el alcalde cuestionó abiertamente el concepto de prioridad nacional y advirtió de su imposible implementación en las ciudades al no tener encaje en el actual marco legal. Posteriormente, durante este mes de julio las relaciones se han tensado al máximo tras la concesión de la licencia para la construcción de una gran mezquita dentro de un centro cultural islámico rechazada abiertamente por Vox que amenaza incluso con acudir a los tribunales. A esto se suma ahora que ha sido el primero en poner encima de la mesa en esta legislatura la reivindicación de una tasa turística reabriendo un debate de enorme complejidad para el Gobierno andaluz.

La tasa turística

La implantación de una tasa turística es una posición que han compartido los últimos alcaldes de Sevilla. Tanto Juan Espadas como Antonio Muñoz y desde 2023 José Luis Sanz han reivindicado la implantación de un modelo de fiscalidad que permitiera generar ingresos asociados al turismo que pudieran revertirse en el mantenimiento de los servicios públicos. Esta medida, que se aplica en otras comunidades autónomas, depende en primera instancia de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias, aunque también se ha puesto encima de la mesa desde distintas administraciones la opción de que el Gobierno de España planteara una revisión de la normativa tributaria que abriera las puertas a un nuevo impuesto. En ambos casos la propuesta planteada por los ayuntamientos que defienden esta medida pasa porque sea potestativa y que cada municipio decida en función de sus intereses.

"Sevilla necesita un instrumento de financiación extraordinario. Llámese tasa, llámese repercusión del IVA que paga el turismo de la ciudad de Sevilla. Me da igual cómo se llame. A lo mejor ciudades como Jaén no necesitan una tasa turística, pero ciudades como Sevilla que reciben casi cuatro millones de visitantes, que demandan servicios y que tienen que rehabilitar y mantener el Casco Histórico, uno de los más importantes de España, pues sí la necesitan", advirtió el alcalde.

Sanz incidió además en que los recursos que se obtuvieran de la tasa deberían tener un destino finalista de forma que todo o al menos una parte se pudieran destinar a actuaciones como la conservación del patrimonio, el refuerzo de servicios públicos especialmente demandados por los visitantes, como la limpieza y la seguridad, la promoción turística de la ciudad o la ejecución de obras en los barrios. "Creo que es muy importante que un vecino salga de la puerta de su casa, del portal de su casa, y vea un cartel de obra y que esa obra lea que está financiada gracias a la tasa turística", ha añadido al respecto.

Más control de las viviendas turísticas

No es el único punto que el alcalde de Sevilla quiere trasladar al consejero de Vox. José Luis Sanz reclama también una revisión de la normativa para implementar nuevas restricciones para las viviendas de uso turístico, un ámbito en el que no hay una confrontación abierta con Vox como sí ocurre con la tasa turística.

"Nos gustaría que tuviéramos una ley que nos permitiera ser mucho más restrictivos, porque sigo pensando que en Sevilla no cabe ni una vivienda de uso turístico más, pero llegamos hasta donde nos permite la ley. Ahora estamos estudiando con Vox, porque no tenemos mayoría absoluta y necesitamos esa mayoría para aprobarla", ha señalado.

La Junta de Andalucía tenía en tramitación la aprobación de una Ley de Turismo Sostenible que estaba pendiente de su aprobación definitiva cuando el presidente andaluz, Juanma Moreno, acordó la disolución de la Cámara y la convocatoria de las elecciones autonómicas. La norma endurecía las sanciones a las viviendas turísticas y deberá iniciar de nuevo su tramitación.