La Junta de Andalucía incrementa su gasto en las delegaciones provinciales para asignar 24 altos cargos a la Consejería de Vox

La nueva estructura del Gobierno andaluz aprobada por el presidente Juanma Moreno tras su primer pacto de gobierno con Vox mantiene el mismo número de consejerías que había hasta ahora (13) de las cuales una será gestionada por Vox, partido liderado por Manuel Gavira (Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local). Se mantienen también las diez delegaciones territoriales además de las delegaciones del gobierno en cada una de las provincias. Sin embargo, el decreto aprobado en el último Consejo de Gobierno refleja un aumento de los altos cargos políticos asignados a cada uno de estos organismos. Pasarán de 201 a 209, entre delegados provinciales y secretarios generales, lo que supondrá un incremento presupuestario anual de 645.656 euros, según se desprende de la memoria del expediente consultada por este periódico.

La explicación de este incremento está en el propio pacto de gobierno. Vox asume una macro consejería con competencias en Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local. Un departamento que tiene ocho delegaciones territoriales, con sus ocho delegados correspondientes, pero que además contará con 16 secretarios generales, uno por cada provincia para la gestión turística y otro centrado en el resto de áreas. Los nombramientos son decididos por la formación que dirige Manuel Gavira en la comunidad autónoma.

"El volumen de trabajo que asume la nueva Delegación Territorial se ve notablemente incrementado, por lo que, al objeto de dar cumplimiento a los principios administrativos de eficacia, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía, que el ordenamiento jurídico andaluz proclama, resulta preciso contar en las ocho Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con dos Secretarías Generales Provinciales, una destinada a dirigir los servicios periféricos de turismo, y la otra los servicios periféricos de justicia, desregulación y administración local", justifica la memoria aprobada en el Consejo de Gobierno.

De acuerdo con la normativa, los secretarios generales provinciale son nombrados por el sistema de libre designación, por la persona titular de la Consejería de la que la Delegación Provincial dependa, "entre personal funcionario de carrera perteneciente a un cuerpo o escala del Subgrupo A1 de cualquier Administración Pública, con al menos cinco años de servicios profesionales en puestos de trabajo adscritos a dicho Subgrupo".

Reestructuración de las delegaciones territoriales

La posibilidad de que en una delegación territorial haya dos secretarías generales está prevista en la normativa autonómica para circunstancias excepcionales y debe ser validada por el Consejo de Gobierno. De hecho, no es la única consejería en la que esto ha ocurrido desde la llegada de Juanma Moreno a la presidencia. En esta legislatura, sin embargo, la consejería de Vox es la única que contará con dos secretarios generales.

De acuerdo con la estructura aprobada por el Consejo de Gobierno, las delegaciones provinciales mantienen la adscripción de los servicios periféricos de Presidencia y Emergencias. Las consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y la de Industria, Energía e Innovación comparten una delegación con un secretario general para cada una. También comparten con este mismo modelo las Consejerías de Empleo e Inteligencia Artificial y las de Vivienda y Fomento, divididas en esta legislatura. El resto de departamentos mantienen sus propias estructuras provinciales.

En total, hay 89 delegados territoriales del Gobierno o de las distintas consejerías y 120 secretarios generales, ocho más que en la pasada legislatura lo que supone un incremento del presupuesto de 645.656 euros que, de acuerdo con el expediente, deberán obtenerse a través de otras partidas del capítulo 1 de Personal.