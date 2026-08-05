Loyola lidera la empleabilidad en el sector de la Abogacía en Andalucía

La empleabilidad es el sello de identidad de la Universidad Loyola y, más en concreto, de los másteres del área Jurídica. Según el Informe Universidad y Despachos 2026, Loyola es la primera universidad andaluza a la que acuden los grandes despachos de abogados para buscar talento en el área jurídica y se sitúa, un año más, en el TOP 15 de las mejores de España.

Además, en la 13ª edición del ranking CYD, que cuenta con la información más completa y el mayor número de universidades de España, Loyola destaca en empleabilidad e internacionalización en el ámbito jurídico.

Alcanza una tasa de afiliación a la Seguridad Social del 70,69%, la más alta entre las universidades andaluzas comparadas, y una tasa de contratos indefinidos del 90,24%. Destaca también de forma muy significativa la tasa de empleo acorde con la formación, que se sitúa en el 73,17%, el mejor resultado del conjunto analizado. Además, la base media de cotización a los cuatro años alcanza los 30.933 euros, uno de los registros más elevados.

Esto se debe fundamentalmente a la metodología práctica y experiencial en la que se basan, a través del análisis de supuestos prácticos y resolución de casos reales, la redacción de escritos y documento jurídicos, la simulación de operaciones legales o celebración de juicios.

También, los postgrados del área jurídica son un excelente espacio para el networking. Además de la calidad, la experiencia y la profesionalidad de los expertos que conforman los másteres, se organizan desayunos y foros de trabajo con empresas y despachos de abogados, lo que facilita la configuración de una amplia red de contactos.

Los despachos de abogados abalan la profesionalidad de los alumni de Loyola

Un año más, el área jurídica de Universidad Loyola, se sitúa en el TOP 15 de las mejores de España. / El Correo

Los profesionales que imparten clase en los másteres del área Jurídica de la Universidad Loyola y que trabajan en importantes empresas nacionales y multinacionales reconocen la formación y experiencia con la que acaban los estudiantes los postgrados en Loyola.

José Luis Luceño, director del Departamento Jurídico y de Cumplimiento Normativo del Grupo Puma explica que “los estudiantes se incorporan con habilidades y conocimientos enfocados a la práctica jurídica que tenemos en el día a día en despachos y empresas”.

explica que “los estudiantes se incorporan con habilidades y conocimientos enfocados a la práctica jurídica que tenemos en el día a día en despachos y empresas”. El socio director de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla de EY, Alberto García Valero , también destaca la exigencia y la formación en valores de la Universidad Loyola. Como profesor y empleador considera reseñable que “la combinación de sesiones prácticas y profesionales en activo permite que los alumnos se incorporen con eficacia a nuestra firma”.

, también destaca la exigencia y la formación en valores de la Universidad Loyola. Como profesor y empleador considera reseñable que “la combinación de sesiones prácticas y profesionales en activo permite que los alumnos se incorporen con eficacia a nuestra firma”. Desde Cuatrecasas, su socio José Moya Yoldi, considera que “los estudiantes de Loyola aportan conocimientos teóricos, habilidades prácticas, una perspectiva internacional, inquietud por la innovación y la especialización en derecho empresarial”.

Qué opinan nuestros alumni

Javier Ramos ha estudiado el Doble Máster Universitario en Abogacía + Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas y, actualmente, es abogado de Asociado Corporate M&A en KPMG. Para él, “la oportunidad de recibir clases de profesionales de reconocido prestigio le ha ofrecido una perspectiva única sobre el ejercicio de la profesión”.

Inés Aranda trabaja como Asociada en Cuatrecasas tras cursar el Doble Máster en Abogacía y en Tributación y Asesoría Fiscal. Considera que “el postgrado es un escaparate donde los propios profesores asisten con objeto de captar a los estudiantes más brillantes y darles la oportunidad de entrar al mundo laboral”.

Una amplia oferta académica

Las 2 últimas pruebas de admisión al programa, se celebrarán el 10 de septiembre y 24 de septiembre. / El Correo

La Universidad Loyola ofrece el Máster Universitario en Abogacía y Procura, que da acceso y habilita para el ejercicio regulado de la profesión en España. Además, el postgrado cuenta con una tasa de aprobados del 100% del examen de acceso a la abogacía. Se completa con el Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas, el Máster Universitario en Tributación y Asesoría Fiscal, y el Máster Universitario en Asesoría y Consultoría Laboral, los tres combinables con el primero para hacer un Doble Máster, que se traduce en una formación más completa y que aporta diferenciación.

De hecho, casi el 60% de los despachos de España prefieren a los abogados que cuentan con una doble titulación: el máster habilitante de Abogacía más una especialización, según el Informe Universidad y Despachos 2026.

Pruebas de admisión

Los interesados en cursar un postgrado en la Universidad Loyola deberán cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente y por la institución jesuita y superar una prueba de admisión. Todas las pruebas se realizan de forma online y, las dos últimas se celebrarán 10 de septiembre y 24 de septiembre. Más información en uloyola.es/masteres