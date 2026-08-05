Nuevo incendio forestal en Lucena del Puerto: el quinto en la misma zona en apenas 15 días

Efectivos del Plan Infoca trabajan en un nuevo incendio forestal declarado este miércoles 5 de agosto en Lucena del Puerto, en la provincia de Huelva. El fuego se ha iniciado sobre las 16.00 horas en el paraje Santa Catalina y es el quinto registrado en esta zona del municipio en apenas 15 días.

Se trata además del segundo incendio declarado esta semana en la localidad, después de que durante la mañana de este miércoles quedara extinguido otro fuego que había comenzado en la tarde del martes en el paraje Arroyo Pasadera.

El humo se extiende a los municipios colintantes

Ante la evolución del incendio forestal declarado en Lucena del Puerto, el servicio de Emergencias 112 Andalucía ha pedido extremar la precaución a los vecinos de las localidades de Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Almonte y Bonares, especialmente si el humo alcanza sus viviendas o zonas próximas.

Como medida de prevención, el 112 recomienda mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo en el interior de las casas. Asimismo, insiste en prestar especial atención a las personas más vulnerables, como niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades o patologías respiratorias, con el objetivo de reducir al máximo su exposición al humo mientras continúan las labores de extinción.

Medios terrestres y aéreos contra el incendio

Para combatir las llamas en Santa Catalina, el Plan Infoca ha movilizado a seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente. El operativo se completa con cinco vehículos autobomba y siete medios aéreos activados: un helicóptero semipesado y otro pesado, dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y otra unidad más de coordinación. El operativo se completa con un buldocer en tierra. Por el momento no se han facilitado datos sobre la superficie afectada ni sobre la evolución del incendio.

Cinco incendios desde el 21 de julio

El nuevo fuego se produce después de varias semanas marcadas por la sucesión de incendios forestales en Lucena del Puerto. Desde el pasado 21 de julio se han contabilizado cinco fuegos en el término municipal, mientras que desde febrero la cifra total asciende a ocho.

El 28 de julio se declaró otro incendio en el paraje Los Vuelos. Aquel fuego fue el segundo registrado en solo 24 horas y el tercero que afectaba a ese mismo entorno en poco más de una semana. La reiteración de los incendios, muchos de ellos concentrados en las mismas zonas y en franjas horarias similares, ha generado preocupación en el municipio.

Extinguido el incendio declarado el martes

Durante la mañana de este miércoles, el Infoca dio por extinguido el incendio registrado en el paraje Arroyo Pasadera. El fuego comenzó a las 20.00 horas del martes y quedó controlado a las 23.14 horas. En aquel operativo participaron diez bomberos forestales, un agente de Medio Ambiente, un vehículo autobomba, dos aviones de carga en tierra y un helicóptero semipesado.

El alcalde sospecha que los fuegos pueden ser intencionados

El alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, expresó este martes sus sospechas de que los incendios registrados durante las últimas semanas puedan haber sido provocados de manera intencionada.

El regidor fundamentó sus sospechas sobre la base de que "suelen ser siempre en el mismo paraje y más o menos a la misma hora". Por ahora, no se ha informado de conclusiones oficiales sobre el origen del incendio declarado este miércoles ni sobre los anteriores.