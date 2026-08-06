La Junta de Andalucía tiende la mano al ministro Puente para ejecutar "obras de emergencia" en la AP-4 que alivien los atascos entre Sevilla y Cádiz

Hace dos verano, en 2024, la patronal sevillana, a través del Observatorio de Infraestructuras, puso encima de la mesa del Ministerio una propuesta de intervención urgente en la AP-4 para aliviar de forma inmediata los atascos entre Sevilla y Cádiz. El plan pasaba por un repintado de los carriles aprovechando el ancho de la plataforma y de los arcenes. De esta forma, con una obra de bajo coste se ganaría un carril. Era una solución provisional a la espera del plan definitivo de ampliación de la carretera (una inversión de mayor cuantía y complejidad). El Gobierno, titular de la autovía, no ha avanzado en esta línea aunque sí ha empezado a adoptar medidas puntuales en los momentos críticos para ganar una vía de circulación como el arcén dinámico que se ha implantado recientemente el pasado fin de semana. Actuaciones que han aliviado pero no han impedido que sigan los problemas con carácter general agravados, por ejemplo en los fines de semana de verano.

Ante esta situación, el pasado sábado el nuevo consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, reclamó públicamente una reunión al ministro de Transportes, Óscar Puente , para abordar específicamente la situación de esta autovía, una reivindicación que ya fue planteada en la primera conferencia sectorial en la que participó como miembro del Consejo de Gobierno. Este lunes dio un paso más y remitió un escrito para pedir formalmente este encuentro con el objetivo de tender la mano y trabajar de forma conjunta en un plan de actuación urgente que sigue la estela de la propuesta remitida en 2024 por los empresarios al Gobierno de España. Se trata en la práctica de buscar un plan temporal a la espera de la gran inversión de las obras de ampliación de la autopista.

"Entendemos que resulta conveniente valorar, de forma paralela, la implantación de medidas urgentes de carácter provisional que mejoren las condiciones de circulación mientras se desarrolla la solución definitiva. La amplitud de la plataforma, tanto en arcenes como en mediana, permitiría ejecutar obras de emergencia que podrían contribuir a aliviar la congestión y reforzar la seguridad vial de manera transitoria", recoge el escrito remitido por la Consejería en el que tiende la mano para implicarse técnicamente en este proyecto pese a las competencias en su diseño y ejecución son del Gobierno de España: "Consideramos especialmente valiosa la colaboración entre administraciones y el intercambio de conocimiento con quienes conocen de primera mano la realidad diaria de esta infraestructura (...) La cooperación entre nuestras administraciones permitirá seguir ofreciendo respuestas eficaces a una demanda que preocupa a los miles de ciudadanos", concluye el escrito.

Conferencia sectorial y mensaje en redes sociales

La situación de la AP-4 fue uno de los puntos planteados por la Consejería en la Conferencia Sectorial con el Ministerio y forma parte de la lista de reivindicaciones que mantiene el Gobierno andaluz. De momento, el tono del escrito refleja un intento de rebajar la tensión existente entre el Gobierno autonómico y el ministro Óscar Puente dado que han sido numerosos los enfrentamientos protagonizados entre ambos a lo largo de los últimos años.

La urgencia por los numerosos atascos en la conexión entre Sevilla y Cádiz se ha convertido en la prioridad en esta agenda del nuevo consejero con el Ministerio. De hecho, así lo subrayó en el mensaje difundido en redes sociales este mismo sábado: "o podemos resignarnos a que las carreteras andaluzas estén en un atasco permanente".

Un arcén dinámico para la AP-4

La solución, de momento, por parte del Gobierno ha sido la implantación de un "arcén dinámico", que desde este sábado es más amplio. "El uso de este carril adicional se puso en marcha como medida piloto el pasado verano sobre una distancia de 3,38 kilómetros para los fines de semana. Esta longitud se duplica ahora, de tal manera que se pasa a 6,72 kilómetros", detallaron desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

Esta infraestructura está situada "en el tramo previo a la salida del enlace de Las Cabezas de San Juan, en sentido a Cádiz", tal como detallaron desde esta institución. Concretamente, este arcén se ha dispuesto "desde el punto kilométrico 37+780 hasta el 44+500" de la AP-4, y se abrirá a los conductores "en determinados fines de semana, según las condiciones de circulación".